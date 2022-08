La Escuela Especializada en Idiomas Padre Rufo, en Santurce, amaneció ayer con un letrero, escrito a mano, colgado del portón de entrada, que informaba que no habría clases.

En la escuela elemental Luis Llorens Torres, ubicada dentro del residencial público del mismo nombre, los estudiantes tomaron clases a distancia ya que la escuela es una zona de construcción y el único espacio utilizable es la oficina del director.

Mientras que los estudiantes de la escuela elemental Alejandro Tapia y Rivera, en el sector de Villa Palmeras, estrenaron el año escolar entre bailes y canciones, en un plantel con las columnas cortas reforzadas y con el sellado del techo completado.

El primer día de clases en el sistema público de enseñanza se vivió de manera muy distinta en tres escuelas santurcinas, ubicadas a unos 10 minutos de distancia la una de la otra. Son un retrato de los altibajos que enfrentan las escuelas públicas tras más de dos años escolares en los cuales toda la atención estuvo enfocada en el manejo de la pandemia de COVID-19.

Esta vez, los problemas causados por la falta de mantenimiento o por las reparaciones que aún no se han completado tras los huracanes de 2017 o los terremotos de 2020 causaron los mayores dolores de cabeza.

“Estoy satisfecho (con el inicio de clases). No estoy diciendo que sea el inicio perfecto, es un inicio de clases donde todavía tenemos mucho que atender, tenemos mucho que enfrentar, pero sí te puedo decir que, hoy por hoy, la gran mayoría de nuestras escuelas tienen sus plantillas completas y sus asuntos de infraestructura se está atendiendo”, indicó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Al menos, seis escuelas iniciaron el año académico a distancia y unas 50 escuelas están en interlocking, detalló Ramos Parés. En la tarde, el gobernador Pedro Pierluisi informó que 29 escuelas no abrieron. Ramos Parés indicó, además, que buscan llenar unas 100 vacantes de maestros, muchas de ellas creadas por renuncias “de última hora” de educadores.

El secretario le dio la bienvenida al año escolar en la escuela Tapia y Rivera, un plantel en el cual se completaron varias mejoras de infraestructura, pero aún no se ha terminado. La pintura del exterior de la escuela aún no se ha completado y aún faltan equipos y materiales por llegar, apuntó la directora escolar Sheila Gagliani Rivera.

El secretario reconoció que el 40% de las compras no habían llegado ayer a las escuelas, por lo cual insistió en que se deben agilizar los mecanismos para adquirir equipos y materiales.

Además, la escuela Tapia y Rivera operará en horario alterno (“interlocking”), ya que compartirá su estructura con la matrícula de la escuela Llorens Torres.

Los estudiantes de kínder a quinto grado de la Tapia y Rivera estudiarán de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., mientras que los estudiantes de la Llorens Torres estarán de 12:30 p.m. a 5:30 p.m.

La noticia tomó por sorpresa a varias madres de la escuela de Villa Palmeras, que se enteraron que los menores solo tomarán mediodía de clases al dejarlos en el portón ayer en la mañana.

“Yo no estoy de acuerdo”, manifestó Sarah Mercedes Tavárez, madre de una estudiante de tercer grado. Desde la acera frente a la escuela, se comunicó por teléfono con otras madres para informarlas de la noticia. “Los niños ya han perdido mucho tiempo, están rezagados y no es momento... ¿Por qué no ponen la otra escuela ‘online’ y les dejan su tiempo a estos niños?”, agregó Mercedes Tavárez.

Yara Vélez Sánchez se enteró sobre el cambio de horario al dejar a su hija, estudiante de quinto grado. “Le digo a la maestra, ‘nos vemos a las 3:00′, y ella me dijo, ‘no, es hasta las 12:30′”, narró.

“Es mala comunicación. Es algo que debieron haber comunicado a los padres porque, si a mí no me conviene, tengo que cambiar a mi hijo de aquí. Pero ya compré uniformes, útiles escolares, para esta escuela. ¿Cómo lo hacemos?”, expresó, por su parte, Jely Acosta Peña.

Gagliani Rivera indicó que informaron desde el martes, cuando recibieron la confirmación oficial del nuevo horario.

Tanto Vélez Sánchez como Acosta Peña además tienen hijos matriculados en la escuela Padre Rufo, que ayer no dio clases. El superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan, Jorge A. Santiago Ramos, indicó que los alumnos de ese plantel tomarán clases a distancia hoy y mañana, y regresarán de forma presencial el lunes. Aunque su anterior directora renunció, señaló que nombró tres directores, que salieron de su retiro, para brindar apoyo en el plantel.

“En la escuela Padre Rufo están haciendo los trabajos de pintura, que la compañía finalmente recibió el permiso el 9 de agosto”, expresó Santiago Ramos.

Los trabajos, explicó Santiago Ramos, se llevarán por los próximos 90 días. Los alumnos solo tomarán clases en las áreas donde no se estén realizando las labores y, posiblemente, se establezca un interlocking interno para que parte de los alumnos tomen clases en las mañanas y parte en las tardes mientras se completa el proyecto.

“Los trabajos que se están llevando a cabo, ustedes están viendo, no son trabajos de 30 o de 45 días, que es a lo que estábamos acostumbrados. Las escuelas necesitan mucho más”, expresó Ramos Parés, al justificar los tropiezos.

Los que no pondrán pisar su escuela, por el momento, son los 321 estudiantes de la escuela Llorens Torres, que se prevé que el lunes comiencen clases presenciales en la escuela Tapia y Rivera. Sin embargo, esto está sujeto a que se establezca un acuerdo para proveer transportación a los estudiantes entre los planteles, manifestó el director escolar Eddie Santiago Roque.

La transportación escolar para los estudiantes de Educación Especial la proveerá Educación, indicó el superintendente regional. Pero aún se evalúan opciones para los alumnos de corriente regular. El director de la escuela detalló que se comunicó con el Municipio de San Juan, con la oficina del representante Eddie Charbonier y la con la Administración de Vivienda Pública para solicitar el servicio.

“Si nadie nos responde, los nenes no van a poder llegar a la otra escuela”, indicó Santiago Roque.

El director regional indicó que “la línea de tiempo” del interlocking será “muy limitada, de 90 días o menos”, por lo cual se prevé que las escuelas compartirán estructuras de agosto a octubre o “principios de noviembre”.

Al director de la escuela le informaron que la reparación de más de 120 columnas cortas –que inició el 30 de junio- se extenderá hasta el 15 de noviembre, pero luego de eso habrá que pintar, lavar aceras y reparar acondicionadores de aire. Esto sin contar que aún no hay fecha para la reconstrucción de salones destrozados por el huracán María, en 2017.

“La reacción de los padres ha sido bien fuerte. Nos han atacado verbalmente, de que nosotros no nos estamos comunicando, que la escuela comunica los trabajos tarde, la forma cómo vamos a dar clases. Pero no es mi culpa, como director tengo que esperar que el Departamento de Educación me dé información a mí. Yo no tengo manera de decidir y decirle a los ingenieros, ‘quiero que me terminen los trabajos antes del 1 de julio’”, relató Santiago Roque.

“Mi llamado es que si vamos a estar en otra escuela, que comiencen ahora la reparación de ese edificio. Porque si ahora tengo problemas con los padres para movernos a la Alejandro Tapia, no me imagino que nos tengamos que volver a ir por otra reparación”, añadió el director de la escuela elemental, que educa bajo la filosofía Montessori.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, lamentó los tropiezos de estos primeros días.

“El mantenimiento hay que atenderlo y verdaderamente es triste que se haya comenzado en algunas comunidades escolares con estos problemas”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador insistió ayer que “la inmensa mayoría de las escuelas públicas están en condiciones para recibir a nuestros estudiantes”. No obstante, reconoció que puede haber problemas en algunos planteles.

“Lo que le pido al pueblo -en general- es que reconozca el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. Aquí hay una reparación ahora mismo en curso, una reconstrucción que nunca se había visto en el Departamento de Educación”, indicó.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta nota.