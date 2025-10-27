Programa de Early Head Start en Gurabo se suspenderá el 1 de noviembre por el cierre del gobierno federal

El programa Early Head Start de la organización ESCAPE en Gurabo detendrá sus servicios a partir del 1 de noviembre debido a los efectos del cierre del gobierno federal.

En un comunicado de prensa, la entidad informó que el cierre en las agencias del gobierno de Estados Unidos impide la asignación de los fondos necesarios para iniciar el nuevo año fiscal de ese programa que comienza precisamente en esa fecha.

Asimismo, informó que el resto de los servicios que ofrece ESCAPE continuarán como de costumbre, mientras se espera la reanudación del financiamiento que permita restablecer los servicios del programa Early Head Start.

Señaló que la suspensión impactará a 125 familias que residen o trabajan en el municipio de Gurabo y que se benefician de los servicios del programa, así como a 62 empleados que, por el momento, quedarán en pausa de empleo, en lo que se conoce en inglés como “furlough”, o licencia sin sueldo.

“Lamentablemente, organizaciones como la nuestra dependen, para programas como Early Head Start, casi en su totalidad de fondos federales”, expresó Yadira Pizarro, Directora Ejecutiva de ESCAPE, en declaraciones escritas.

Agregó que “situaciones como la que estamos viviendo, con un cierre gubernamental prolongado, ponen en riesgo la continuidad de servicios que por más de 23 años han beneficiado a cientos de familias y niños”.

“Confiamos en que esta situación se pueda resolver lo antes posible para poder reanudar los servicios y reincorporar a nuestro equipo de trabajo. Esta realidad refleja los retos que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro que día a día trabajan por el bienestar de la niñez y las familias en Puerto Rico”, añadió.

Según el comunicado, “ESCAPE, Centro de Fortalecimiento Familiar”, fundada en 1983, es la primera organización sin fines de lucro creada en la Isla con la misión de prevenir el maltrato a menores.