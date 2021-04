Varios cientos de manifestantes se unieron en el lado norte del Capitolio para protestar contra políticas del gobierno, al tiempo que el gobernador Pedro Pierluisi ofrecía su mensaje de estado.

Entre los manifestantes estaban representados varios sindicatos, grupos de pensionados, el Partido Independentista Puertorriqueño, el partido Movimiento Victoria Ciudadana, así como organizaciones feministas, comunitarias y LGBTTIQ+.

En la protesta había un grupo significativo de miembros de la UTIER, sindicato más numeroso dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y que este martes aprobó un voto de huelga a ejercer cuando entiendan necesario, en protesta contra el contrato que entrega las operaciones de transmisión y distribución de la corporación pública al consorcio internacional LUMA Energy.

“Lo que venimos a decirle al gobernador es que el contrato de LUMA no beneficia al pueblo de Puerto Rico. Él se comprometió no solamente con revisarlo sino con enmendar ese contrato, y no hemos visto ninguna actitud proactiva en esa dirección”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. “La Autoridad hay que transformarla, sin lugar a dudas. Pero no hay que traer un remedio que sea peor que la enfermedad. Vamos a perder el control de la industria eléctrica y mañana LUMA se va, que no invierte ni un centavo y no tiene razones por que quedarse, y nos quedamos sin industria eléctrica y más el aumento que va a conllevar este tipo de contrato”.

La manifestación transcurrió sin incidentes. Solamente se interrumpió el tráfico por algunas horas en el lado norte del Capitolio.