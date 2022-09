Yabucoa- El matrimonio de José Vázquez y Carmen Sánchez aplaudió el lunes la llegada del gobernador Pedro Pierluisi y parte de su equipo de trabajo a la comunidad Jaime C. Rodríguez de este municipio, pues es un evento que nunca habían presenciado en esa localidad.

“Nunca habían venido”, soltó la mujer, ávida por contar su historia, durante el primer recorrido que hizo el mandatario para verificar los estragos causados por el huracán Fiona.

Sánchez sostuvo que el primer ejecutivo debía ver con sus ojos -y no a través de un funcionario- la necesidad del pueblo ante la magnitud de los daños provocados por el ciclón.

“Está viendo lo que siente el pueblo que, quizás, no es como mandar a alguien que le contaron. Él está viendo lo que estamos viviendo aquí”, indicó Sánchez.

Sin embargo, el matrimonio no ocultó su temor de que esa visita oficial quedara en el olvido y no se tradujera en acción.

“Yo espero que, si tiene sangre, que si es humano, sepa lo que estamos pasando aquí porque, a nosotros, nos sacaron de aquí para llevarnos a un ‘bunker’ y nos sacaron en una ‘flatbed’. Mi casa apesta. No tenemos agua ni luz para poder limpiar, y mi esposo usa una máquina para poder dormir”, sostuvo la mujer.

“Es que no la hay (acción). To’ el mundo pasa, to’ el mundo pasa. Vienen para tirar fotos. Viene todo el mundo, el municipio... viene todo el mundo”, agregó.

El gobernador dijo el lunes, en conferencia de prensa, que el restablecimiento del servicio energético será “cuestión de días”, pero no se aventuró a proveer un estimado de cuándo estaría en pie todo el sistema. Más bien, recalcó que la recuperación de la luz será gradual y se dará prioridad a los hospitales, las comunicaciones, los refugios y las plantas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “Lo que hemos dicho, insistentemente, es que esto va a ser un proceso gradual, y nuestra meta es que, en cuestión de días, gran parte de los abonados de LUMA (Energy) y la Autoridad (de Energía Eléctrica) tengan su servicio eléctrico. Esa es la meta. Lo que no se puede contestar es cuando hacen la pregunta ‘ven acá, y cuándo va a ser 100%’. Eso es imposible de contestar porque todavía no se ha hecho la evaluación de todos los daños”, dijo a preguntas de este medio.

“Pero sí, yo quiero que ahora, lo que yo he pedido tanto a Energía Eléctrica como a LUMA es que, trabajando en equipo, sigamos gradualmente encendiendo el sistema y aumentando el número de abonados (con luz)”, afirmó.

El lunes, el número de clientes a los que se les había restablecido el servicio eléctrico aumentaba a cuenta gotas. Desde las 6:30 a.m. hasta poco antes de las 5:00 p.m., los informes de LUMA Energy mostraban que la cantidad de abonados con luz incrementó de 100,000 a 115,000.

La generación de energía todavía era limitada, advirtió el director ejecutivo de la AEE, Josúe Colón, quien precisó que el lunes la generación de energía era de 162 megavatios, y se necesitan sobre 2,500 megavatios para sostener el servicio eléctrico en todo el país.

Mientras, la leve baja en la actividad de lluvia y la energización de dos de las más importantes plantas de filtración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) provocaron que, en la tarde del lunes, el número de abonados sin servicio de agua potable disminuyera drásticamente a 442,000 clientes. La cifra llegó a rondar los 866,000.

La presidenta de la AAA, Doriel Pagán, indicó que, en la tarde, se logró conectar el Superacueducto, que beneficia a los municipios de Arecibo, Manatí, Barceloneta, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, San Juan, Toa Baja, Carolina y áreas aledañas. También entró en funciones La Plata. El resto de los 821,000 clientes que tiene esa corporación pública continuaba sin servicio.

Durante una conferencia de prensa temprano, Abner Gómez, gerente de Seguridad Pública de LUMA Energy, dijo que los mayores daños, en cuanto a la transmisión y distribución, eran en el área sur. “Ahí, va a ser, quizás, el mayor reto para nosotros. (Aunque) en todo Puerto Rico hay daños en la red eléctrica”, indicó.

Aseguró que LUMA Energy tiene todo el equipo y personal necesario para hacer los trabajos de recuperación. Además, dijo que traerán más empleados a la isla una vez se restablezcan los vuelos.

Respecto a la posibilidad de activar a antiguos celadores de la AEE para que trabajen en el restablecimiento de la red, el gobernador dijo que no es necesario al momento. Estos exceladores de la AEE ahora trabajan en distintas agencias del gobierno. “Siempre y cuando LUMA tenga los recursos, esa directriz no es necesaria”, apuntó Pierluisi.

Durante el recorrido por pueblos del este y sur de la isla, el gobernador recibió la llamada de Joe Biden, en la que el presidente estadounidense le dejó saber que estaba atento a la emergencia en la isla y le adelantó que le dará “trato expedito” a la solicitud para que se declare en Puerto Rico un desastre mayor.

Además, Biden le dejó saber al primer ejecutivo que entre hoy y mañana llegará a la isla la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA, en inglés), Deanne Criswell.

“El presidente estaba totalmente informado de la situación, con estadísticas específicas de cuánta lluvia ha caído, el tiempo que ha durado este evento, el pronóstico y bien preocupado por la situación”, dijo el gobernador.

Precisó que, hasta que no tenga una evaluación completa de los daños, no podrá hacer la solicitud a Biden de desastre mayor. Pero adelantó que los daños podrían sobrepasar “los cientos de millones (de dólares)”.

Entretanto, el coordinador de FEMA en Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera, dijo que estaban dando apoyo al gobierno de Puerto Rico. Una vez se tramite la declaración de desastre, podrían suplir ayuda como asistencia pública -para el Estado y los municipios- y la individual para personas afectadas por el huracán, se informó.

Por el momento, Pierluisi dijo que este martes tampoco habrá clases en el sistema público de enseñanza y los empleados públicos no deberán reportarse a trabajar, con excepción de aquellos que sean vitales en sus respectivas agencias.