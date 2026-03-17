Puertorriqueños se unen a campaña internacional para enviar medicamentos a Cuba

Ante la escasez de medicamentos que enfrenta Cuba, organizaciones y ciudadanos puertorriqueños se han unido a una campaña internacional de ayuda humanitaria para recaudar fondos y enviar tratamientos especializados a la isla caribeña.

La iniciativa forma parte de la campaña internacional “Cuba: Solidaridad Global Contra el Asedio, No Más Bloqueo”, que tendrá uno de sus momentos cumbre el próximo 21 de marzo, cuando se espera la llegada a Cuba de decenas de flotas humanitarias procedentes de distintos países.

La reverenda Eunice Santana y el licenciado Carlos Vega indicaron, en conferencia de prensa, que el esfuerzo local está dirigido a atender la falta de medicamentos, atribuida al recrudecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos.

Agregaron que, en las últimas semanas, decenas de personas y organizaciones en Puerto Rico se han sumado al recogido de donativos.

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Santana destacó que Cuba ha desarrollado durante décadas un sistema de salud universal reconocido internacionalmente y que ha brindado asistencia médica a comunidades vulnerables en distintos países.

“Cuba ha logrado índices de salud general entre los más altos del mundo. Cuba igualmente ha colaborado con brigadas médicas para llevar servicios de salud a los lugares apartados y, a las poblaciones y comunidades más desventajadas de nuestra América y de muchos otros países. Toca ahora reciprocar. Cuba no estará sola mientras exista el amor y solidaridad hacia nuestros semejantes y Puerto Rico formará parte de esta importante gesta de solidaridad internacional”, expresó.

Por su parte, Vega explicó que la escasez de medicamentos responde, en gran medida, a la disminución en la producción nacional y a limitaciones en la importación de materias primas, así como a la necesidad de inversiones en infraestructura para la fabricación de fármacos.

Indicó, además, que Cuba cuenta con centros de investigación y producción farmacéutica de reconocimiento internacional, incluyendo el desarrollo de vacunas contra el COVID-19.

“Hoy estamos llamados a construir humanidad. El pueblo cubano necesita nuestra solidaridad en este momento de emergencia humanitaria. En tiempos de necesidad, Puerto Rico ha recibido el amor y la solidaridad de miles de hermanos y hermanas caribeños y del mundo. Hoy toca, al margen de preferencias e inclinaciones políticas, hacer lo propio con Cuba. Es lo que dicta el amor”, agregó la reverenda.

Como parte de la campaña, los fondos recaudados serán canalizados a través de Hatuey Project, una organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos que se dedica al envío de medicamentos a la isla, incluyendo tratamientos para condiciones como el cáncer pediátrico.

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Las personas interesadas en aportar pueden enviar un cheque a nombre del Centro de Comunicación Social Pedro Baigés Chapel a la dirección Calle Vasallo 142, en San Juan.