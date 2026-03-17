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Puertorriqueños se unen a campaña internacional para enviar medicamentos a Cuba

La iniciativa se enmarca en una movilización global de ayuda humanitaria que tendrá uno de sus momentos cumbre el próximo 21 de marzo

17 de marzo de 2026 - 3:15 PM

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La iniciativa forma parte de la campaña internacional "Cuba: Solidaridad Global Contra el Asedio No Mas Bloqueo". (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Ante la escasez de medicamentos que enfrenta Cuba, organizaciones y ciudadanos puertorriqueños se han unido a una campaña internacional de ayuda humanitaria para recaudar fondos y enviar tratamientos especializados a la isla caribeña.

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La iniciativa forma parte de la campaña internacional “Cuba: Solidaridad Global Contra el Asedio, No Más Bloqueo”, que tendrá uno de sus momentos cumbre el próximo 21 de marzo, cuando se espera la llegada a Cuba de decenas de flotas humanitarias procedentes de distintos países.

La reverenda Eunice Santana y el licenciado Carlos Vega indicaron, en conferencia de prensa, que el esfuerzo local está dirigido a atender la falta de medicamentos, atribuida al recrudecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos.

Agregaron que, en las últimas semanas, decenas de personas y organizaciones en Puerto Rico se han sumado al recogido de donativos.

Santana destacó que Cuba ha desarrollado durante décadas un sistema de salud universal reconocido internacionalmente y que ha brindado asistencia médica a comunidades vulnerables en distintos países.

“Cuba ha logrado índices de salud general entre los más altos del mundo. Cuba igualmente ha colaborado con brigadas médicas para llevar servicios de salud a los lugares apartados y, a las poblaciones y comunidades más desventajadas de nuestra América y de muchos otros países. Toca ahora reciprocar. Cuba no estará sola mientras exista el amor y solidaridad hacia nuestros semejantes y Puerto Rico formará parte de esta importante gesta de solidaridad internacional”, expresó.

Por su parte, Vega explicó que la escasez de medicamentos responde, en gran medida, a la disminución en la producción nacional y a limitaciones en la importación de materias primas, así como a la necesidad de inversiones en infraestructura para la fabricación de fármacos.

Indicó, además, que Cuba cuenta con centros de investigación y producción farmacéutica de reconocimiento internacional, incluyendo el desarrollo de vacunas contra el COVID-19.

“Hoy estamos llamados a construir humanidad. El pueblo cubano necesita nuestra solidaridad en este momento de emergencia humanitaria. En tiempos de necesidad, Puerto Rico ha recibido el amor y la solidaridad de miles de hermanos y hermanas caribeños y del mundo. Hoy toca, al margen de preferencias e inclinaciones políticas, hacer lo propio con Cuba. Es lo que dicta el amor”, agregó la reverenda.

Como parte de la campaña, los fondos recaudados serán canalizados a través de Hatuey Project, una organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos que se dedica al envío de medicamentos a la isla, incluyendo tratamientos para condiciones como el cáncer pediátrico.

Las personas interesadas en aportar pueden enviar un cheque a nombre del Centro de Comunicación Social Pedro Baigés Chapel a la dirección Calle Vasallo 142, en San Juan.

También pueden realizar donativos a través de ATH Móvil a los siguientes números: (787) 510-2201 (José Rodríguez Báez), (787) 309-0908 (Carlos Vega), (787) 920-3482 (Judith Morales) y (939) 314-7770.

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Breaking NewsCubaEstados Unidos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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