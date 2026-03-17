Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba.

1 / 12 Casi toda Cuba a oscuras tras sexto apagón en solo 18 meses: la crisis energética se agrava

Casi toda Cuba a oscuras tras sexto apagón en solo 18 meses: la crisis energética se agrava. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba.

1 / 12 | Casi toda Cuba a oscuras tras sexto apagón en solo 18 meses: la crisis energética se agrava. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa

Cuba - La mayor parte de Cuba permanecía sin electricidad en la mañana de este martes, casi 20 horas después del sexto apagón nacional en menos de año y medios, según datos oficiales.

La Habana, una de las ciudades donde más rápido se está recuperando el servicio, apenas tiene un 31% de sus clientes con suministro, según las últimas informaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Las escuelas de la capital permanecerán operativas sólo por la mañana en una ciudad que amanecía especialmente vacía al sumar este nuevo corte masivo a los graves problemas que desde enero genera el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La isla sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, por “una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en redes sociales, y hasta la fecha no han detallado la causa.

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De madrugada se logró restablecer el SEN de Pinar del Río (extremo oeste) a Holguín (este), lo que quiere decir que la red está conectada, pero no que haya corriente circulando por las redes (para eso hacer falta poner en marcha las unidades de generación).

En este ámbito se trabaja con mayor lentitud: de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, apenas tres están produciendo electricidad. Otras tres están “en proceso de arranque”, según el Minem.

La situación energética en Cuba ya era crítica antes de este apagón. La Habana sufría cortes de unas 15 horas diarias y en las provincias lo hacían por periodos continuos de hasta dos días.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha visto agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos desde enero, lo que ha causado que la actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social aumente.

La crisis se explica por las frecuentes averías en las obsoletas unidades de generación termoeléctrica del país, que representan el 40% de su mix energético y acumulan décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, así como por falta de combustible.

La isla ya tenía serios problemas porque no cuenta con suficientes divisas para importar el combustible (diésel y fueloil) que precisa para los motores de generación, y el bloqueo petrolero estadounidense ha llevado a cero esos envíos desde el exterior.

La situación ha paralizado la economía, que ya se había contraído un 15% desde 2020, y está disparando el malestar social.

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En los últimos días se han registrado pequeñas protestas, las más relevantes en La Habana y Morón, una de las cuales acabaron de forma violenta y con detenciones.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, cifras fuera del alcance de Cuba.