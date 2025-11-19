Opinión
19 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué es el “Día de la Puertorriqueñidad” y por qué se celebra?

El día es feriado en Puerto Rico y es observado el 19 de noviembre

19 de noviembre de 2025 - 9:10 AM

En el Museo de Arte de Bayamón se realizará mañana una lectura de cuentos para fomentar la imaginación de los niños. En esta ocasión, será en celebración a la Semana de la Puertorriqueñidad con el tema ¿Qué es ser Puertorriqueño? Contarán con Gisela Narváez y Ana María Pérez como recursos. (Archivo)
Este día es reconocido como feriado en Puerto Rico y por tanto las entidades estatales, al igual que las escuelas y algunas compañías privadas lo dan libre a sus empleados.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El “Día de la Puertorriqueñidad” celebra en el archipiélago de Puerto Rico la llegada de Cristóbal Colón a la isla principal el 19 de noviembre de 1493, aunque una enmienda a la ley aprobada en diciembre 2022 determinó que la celebración merecía un nombre más acertado a la realidad.

Previo a la enmienda, la ley era conocida como la “Ley del Descubrimiento de Puerto Rico” y fue aprobada el 6 de mayo de 1938 inicialmente, aunque recibió su primera enmienda en el 2014 para cambiar el nombra a el “Día del Descubrimiento de Puerto Rico y la Cultura Puertorriqueña”. En 2022 el nombre se dejó oficialmente como “Día de la Puertorriqueñidad”.

Este día es reconocido como feriado en Puerto Rico y por tanto las entidades estatales, al igual que las escuelas y algunas compañías privadas lo dan libre a sus empleados.

A la misma vez, en varios lugares del archipiélago se celebran algunas actividades culturales como bailes, desfiles, paradas, todas con elementos alusivos a la cultura puertorriqueña.

Colón llegó a la isla en 1493 durante una de sus expediciones hacia las Américas. Aunque no hay detalles concretos del municipio que descubrió primero, se entiende que fue en el pueblo de Aguada donde desembarcó. Previo a su llegada, la isla ya era el hogar de los Taínos, el pueblo aborigen que descubrió el archipiélago y lo asentó.

Puedes ver los días feriados de Puerto Rico en nuestro sitio especial.

Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
