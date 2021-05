La coalición Queremos Sol denunció hoy, martes, que al consorcio LUMA Energy “le faltan todas las aprobaciones” del Negociado de Energía de Puerto Rico como requisito de su contrato de operación y mantenimiento del sistema eléctrico, que entra en vigor el próximo martes, 1 de junio.

A esos efectos, el grupo de organizaciones –ambientales, comunitarias y laborales– rechazó la ejecución del contrato, que privatiza casi toda la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sin que se hayan dado dichas aprobaciones.

Mediante comunicado de prensa, Queremos Sol detalló que el Negociado mantiene sin aprobar el presupuesto inicial de LUMA, su plan de remediación del sistema, los principios para la operación del sistema y las métricas de rendimiento. Tampoco ha tomado determinación sobre la cláusula de exoneración de responsabilidad solicitada por el consorcio, sobre lo cual hubo hoy una vista pública.

El contrato establece estas aprobaciones como condiciones precedentes a su puesta en vigor el 1 de junio, aunque la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y LUMA pueden acordar omitir estos requisitos, agregó la coalición.

“Es muy preocupante que LUMA tomaría el control del sistema sin presupuesto aprobado y sin ninguna confirmación independiente de que está preparada para operar el sistema”, dijo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización CAMBIO y una de las portavoces de Queremos Sol.

“Además, las vistas del Negociado han levantado cuestionamientos importantes sobre el presupuesto y los ahorros propuestos por LUMA, así como su propuesta cláusula de exoneración de responsabilidad, entre otros asuntos”, añadió.

Vila Biaggi destacó que, durante las vistas del Negociado de Energía sobre el presupuesto inicial propuesto por LUMA, un portavoz del consorcio presuntamente explicó que las “eficiencias” incluidas (más de $100 millones para el año fiscal 2024) no precisan iniciativas específicas de ahorro. Al contrario, las eficiencias fueron calculadas para llegar a un presupuesto que no aumentaría la tarifa. “Esto no da garantía alguna de que LUMA podrá lograr esos ahorros y, por ende, que no suba la tarifa”, afirmó la ingeniera.

Por su parte, el abogado ambiental Pedro Saadé señaló que el plan para responder a emergencias (“emergency response plan”) presentado por LUMA “contradice” las declaraciones públicas del consorcio respecto a que la falta de celadores no será un problema. Su plan admite que la llegada de brigadas de refuerzo desde Estados Unidos puede retrasarse si un desastre provoca daños a los sistemas de transportación, dijo.

“Todos recordamos el retraso en la llegada de asistencia después del huracán María debido a los retos de transportación y logísticos. Y, aunque el plan de emergencias de LUMA reconoce esa realidad, siguen diciendo que es suficiente tener solamente 250 celadores con experiencia en pleno inicio de la temporada de huracanes”, puntualizó Saadé.

“LUMA no ha demostrado que está preparada para tomar las riendas del sistema eléctrico la semana que viene”, advirtió, por último, Federico Cintrón, director ejecutivo de El Puente.

Entretanto, Queremos Sol reclamó a la Legislatura que pase por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi a la Resolución Conjunta de la Cámara 88, que retrasaría la implementación del contrato hasta enero de 2022.