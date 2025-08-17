Recinto de Río Piedras de la UPR pospone, de nuevo, su inicio de clases

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pospuso, nuevamente, el inicio de clases del nuevo año académico, en esta ocasión, debido a la falta de servicio eléctrico en el campus.

“Debido a las inclemencias del tiempo provocadas por el paso del huracán Erin, el Recinto se encuentra sin servicio de electricidad desde el sábado, 16 de agosto de 2025 a las 8:00 p.m.”, informó la rectora Angélica Varela Llavona.

“Se decreta receso administrativo hasta el martes, 19 de agosto y se enmienda el calendario de inicio de clases para el miércoles. Por tanto, las labores administrativas y académicas del Recinto se reanudarán con normalidad a partir del miércoles, 20 de agosto de 2025, siempre y cuando los sistemas se hayan restablecido”, indicó la administración universitaria, mediante una comunicación escrita.

Los vientos y las lluvias asociadas al paso del huracán Erin por aguas al norte de Puerto Rico dejaron a miles de personas sin servicio eléctrico durante el fin de semana. A las 2:40 p.m. del domingo, 152,642 clientes experimentaban interrupciones en su servicio eléctrico, según el portal del estatus del servicio de LUMA Energy.

PUBLICIDAD

“Como es de conocimiento general, miles de abonados en todo Puerto Rico también se encuentran sin servicio eléctrico en este momento, incluyendo nuestro Recinto de Río Piedras. Nos mantenemos en comunicación constante con LUMA Energy para lograr el restablecimiento del servicio eléctrico lo antes posible”, afirmó la rectora, poco después de las 2:00 p.m.

Para este semestre, el Recinto de Río Piedras cuenta con una matrícula de 12,411 estudiantes, lo que representa 749 más que el año pasado, según los datos disponibles para el 12 de agosto.

La administración del campus informó, hace una semana y media, que el inicio de clases pautado originalmente para el 12 de agosto se aplazaba para el lunes, 18 de agosto.

La decisión la tomaron ante una falla en el sistema central de enfriamiento, del cual dependen los acondicionadores de aire de una treintena de edificios del recinto. El retraso permitiría completar la instalación de una torre de enfriamiento adicional, que fue alquilada a un costo de $1.2 millones.

Varela Llavona detalló, este domingo, que ya se completaron las labores en la planta de enfriamiento.

Ante el nuevo cambio en la fecha de inicio del semestre académico, también se aplazaron las fechas límites para completar trámites relacionados con la matrícula. El jueves, 21 de agosto será el último día que tendrán los estudiantes para hacer cambios en la matrícula, mientras que el viernes, 22 de agosto será la fecha límite para cancelación de matrícula y completar pago.

“¡No hay luz! Se fue la luz”: reina la frustración en la UPR de Río Piedras Dos terceras partes del campus está sin electricidad ante un avería en el servicio.

Esta fecha del viernes será clave para estudiantes que han visto retrasos en la confirmación de sus solicitudes para recibir asistencia económica, como la beca Pell, luego que el Recinto informara que experimenta un retraso para procesar la solicitud gratuita para ayudas económicas federales (FAFSA, en inglés) de miles de alumnos debido a un dramático aumento en la cantidad de documentos que el gobierno federal les remitió para “verificación”.

PUBLICIDAD

Los problemas con los sistemas de enfriamiento o eléctricos en el Recinto de Río Piedras no son nuevos.

La administración decretó un estado de emergencias en abril de 2024 y suspendió las clases presenciales debido a una avería en una de las subestaciones eléctricas del campus.

Luego, las clases se ofrecieron a distancia a raíz de una avería que dejó sin luz al recinto al inicio del pasado año académico, en septiembre de 2024.