El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó hoy, jueves, que el “chinchorreo acuático” en “jet skis” convocado para este domingo, 15 de mayo, en Cabo Rojo no tiene permiso de la agencia y, por lo tanto, no puede llevarse a cabo.

Según la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Haydelin Ronda, las playas de Combate, Los Pozos, Boquerón, Buyé y Joyuda, identificadas como las paradas de la actividad, “son área de manatí y otra vida marina”, por lo que los organizadores “necesitaban un permiso” en virtud de la Ley 430 de Navegación y Seguridad Acuática.

“No cuentan con los permisos. No han entregado documentos al momento y ya no lo pueden hacer, porque están tarde para que se puedan trabajar y aprobar dicha actividad”, dijo Ronda a El Nuevo Día.

De inmediato, Héctor Rivera, presidente de Safaera Jet Ski PR, que aparece como convocante en un “flyer” que circula en redes sociales, rechazó que necesiten permiso del DRNA porque “no es ninguna actividad”.

“Lo que tenemos es un grupo, como si fuéramos a la playa. No es ninguna actividad. Una actividad es cuando hay tarima y música, y aquí no hay nada de eso. Es llegar y tirar las máquinas (‘jet skis’), como si fuera un 4 de julio”, indicó, en entrevista separada.

En ese sentido, Rivera afirmó que “el único permiso” que necesitan es que los “jet skis” estén en óptimas condiciones, con los marbetes al día, y que sus dueños tengan licencia de navegación vigente.

Ronda reconoció que, si los “jet skis” y sus dueños tienen marbete y licencia al día, el DRNA no puede impedir “que los tiren por la rampa”. Aun así, indicó que “ya se activó” el personal del Cuerpo de Vigilantes en la zona oeste, así como la Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Negociado de la Policía, “para trabajar en conjunto porque la actividad no tiene permiso y no puede llevarse a cabo”.

“Sabemos que comoquiera van a llegar al área y, por eso, tendremos unidades en la calle y en el agua trabajando para que la actividad no se dé y cumplan con la Ley 430, para asegurar que la vida marina esté segura. No podemos impedir que los ‘jet skis’ corran si están al día, pero tienen que navegar cumpliendo con la ley”, dijo la comisionada.

En el “flyer” que circula en redes sociales, el “chinchorreo acuático” se promociona como una “gran corrida”, que marca la “apertura de verano”. Aparece, además, una veintena de auspiciadores.

Para Ronda, debido a la “ruta planificada” y los auspiciadores, “se sobreentiende” que se trata de una actividad que necesita el permiso del DRNA. “Vamos a tener personal por agua y tierra, en embarcaciones y las rampas, para inspeccionar que los ‘jet skis’ cumplan con los requisitos de ley y que, dentro del agua, naveguen como se supone, protegiendo los recursos naturales. Se supone que, si van a operar embarcaciones, estas personas no estén bajo los efectos de bebidas embriagantes”, manifestó.

Quienes incumplan la ley, advirtió la comisionada, se exponen a multas y, si finalmente se lleva a cabo la actividad, el caso “se somete” a la División de Asuntos Legales del DRNA.

Entretanto, Rivera expresó que los auspiciadores que aparecen en el “flyer” no son del “chinchorreo acuático”, sino de la página “Safaera Jetski” en Faceboook.

“No hay nada que vaya a pasar ahí, no habrá música ni tarima. Si fuéramos a montar carpa, música, tarima y artistas, entonces necesitaríamos permiso, pero nada de eso va a pasar. Es llegar con 40 o 50 ‘jet skis’ y tirarlos”, dijo, tras señalar, incluso, que personal de FURA se comunicó con él para “reforzar el plan de trabajo y la seguridad”.

Mencionó, por último, que el “chinchorreo acuático” de este domingo se ha realizado “sin ningún problema” durante los pasados “cuatro o cinco años”.