Injusticia, parcialidad, frustración, discrimen e ilegalidad.

Son estas las palabras que más utilizan residentes del condominio Sol y Playa, en Rincón, para describir lo que han vivido y cómo se sienten desde que comenzaron, hace poco más de un año, las protestas por la reconstrucción de las áreas recreativas del complejo, un proyecto cuyo permiso fue anulado y que cuenta con una orden judicial de demolición.

Para los vecinos, algunos de los cuales son titulares desde que Sol y Playa terminó de erigirse en 1997, tanto las agencias como los tribunales han “cedido a la presión” de los manifestantes, a quienes describen como “pseudoambientalistas”, violentándoles, a su juicio, el derecho a la propiedad privada y su libre uso y disfrute.

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente saliente de la Junta de Directores del condominio, Carlos Torres, y el presidente entrante, Kenny Gutiérrez, insistieron ayer en la legalidad de la obra y avisaron que agotarán “todos los recursos” para demostrarlo. Dijeron, no obstante, que acatarán la decisión que finalmente tome el Tribunal Supremo, que tiene el caso ante su consideración, luego de que el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla y el Tribunal de Apelaciones fallaran en contra de los residentes.

“Somos gente de ley y orden y acataremos lo que determine el tribunal. Pero, hasta ese entonces, no vamos a hacer nada que sea contrario a nuestros derechos, y agotaremos todos los recursos para defenderlos”, expresó Gutiérrez, en referencia a que, por el momento, no demolerán la construcción.

De paso, cuestionó la presunta inacción del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cuando, el pasado 4 de julio, manifestantes llegaron al condominio y, por su cuenta, derribaron parte de la verja en controversia. “Pregunté a un vigilante y lo que me dijo fue que las instrucciones de arriba era que evitaran la confrontación. Si eso no es ceder ante los manifestantes, no sé qué será”, deploró.

“Somos penalizados”

Por su parte, Torres tildó de “sumamente frustrante” que les llamen “pillos y corruptos” por la presunta ilegalidad del permiso de construcción, cuando el trámite para obtenerlo tomó tres años y “nadie puso dinero por debajo de la mesa”.

“Somos penalizados por tratar de mantener algo que tenemos hace años. De momento, somos los malos de la película por defender lo que tenemos, que vino (el huracán) María (en 2017) y lo destruyó. Pero es propiedad privada; la compramos y tenemos las escrituras. Nadie puede quitarnos eso”, aseveró.

Sobre la anulación del deslinde de la zona marítimo terrestre en la playa Los Almendros, declaró que la acción del DRNA no se debió a fallas de los vecinos, sino a que la propia agencia no lo publicó en su portal electrónico, es decir, un asunto procesal. “Fue un error de ellos (DRNA), no nuestro”, sostuvo.

Advirtió, a su vez, que el deslinde de oficio ordenado esta semana por el DRNA “nos puede favorecer”, ya que la verja se estaba construyendo 14.5 pies más adentro de la propiedad de Sol y Playa y del primer deslinde autorizado. “Nosotros cedimos esos 14.5 pies para el disfrute de la playa. Ahora, con el nuevo deslinde ordenado por el gobierno, vamos a pedir que haya alguien de nosotros en el proceso para que vele por nuestros intereses”, indicó.

Gutiérrez y Torres relataron, por último, que llevan poco más de un año viviendo situaciones que hasta le hacen temer por su vida. Mencionaron, por ejemplo, que personas han colocado tablas con clavos frente a sus carros, rompieron el sistema “tele entry” de acceso al condominio, les gritan insultos tarde en la noche o de madrugada e “invaden” sus balcones, entre otras instancias.

“Jamás pensé vivir algo así”, dijo Gutiérrez. “El gobierno se ha hecho de la vista larga y no nos ha ayudado”, agregó Torres.

La Junta de Directores es representada por la abogada Leonor Porrata Doria, quien al cierre de esta edición no estuvo disponible para entrevista.