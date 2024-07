Sin embargo, la riqueza de la zona no es únicamente geológica, ya que, además de las 14 cuevas importantes identificadas en este complejo sistema natural y los torrentes subterráneos, existen unas 550 diferentes especies de flora y fauna, incluyendo la mayoría de las aves endémicas de Puerto Rico y la totalidad de las especies de murciélagos del archipiélago. Del mismo modo, puede encontrarse evidencia fósil de especies antiguas y de actividad humana –precolombina y de tiempos modernos–.

Un mágico cuerpo de agua

“Después nos vamos moviendo a través de la vereda y, puntualmente, vamos a hacer entre tres a cinco paradas interpretativas para desarrollar el tema que se va a trabajar en el recorrido. Ya sea ver una formación geológica o hablar de la biodiversidad de las cuevas”, explicó Nevares mientras aseguró que durante el recorrido también pueden encontrarse fósiles de especies que ya no habitan la isla.

“Durante el recorrido podemos encontrar fósiles que nos permiten identificar especies que habitaron esa cueva miles de años atrás. Como el dugong, que es primo-hermano del manatí, pero que ya no existen en Puerto Rico, solo se ven hoy día en el océano Índico. Otros fósiles que se encuentran son del mamífero conocido como perezoso y hasta de murciélagos prehistóricos que ya no existen”, añadió.

Nevares explicó que, a pesar de ser una zona protegida, la misma está abierta al público en general, no obstante, urgió a los interesados en visitar el área a no hacerlo por cuenta propia, ya que el recorrido es peligroso y requiere de un guía interpretativo.

Necesita más protección

Rodríguez, explicó que, a pesar de estar designada como área protegida, en realidad no existen estatutos legales que protejan esta zona de la misma manera que otras zonas, como Hacienda La Esperanza, son protegidas por mecanismos legales.

“Se les conocen como áreas protegidas y estos son espacios que nuestra organización maneja y protege a perpetuidad, pero no estamos designadas por algún estatuto legal ni estatal ni federal”, explicó el coordinador de manejo regional de Para La Naturaleza.

No obstante, Rodríguez no restó importancia a la necesidad de proveer mayores protecciones a esta zona, susceptible al desarrollo desmedido y a la explotación de terrenos sin métodos para mitigar el daño causado.

“El hecho de que no necesariamente tengan una designación legal a nivel estatal o federal como reserva natural no significa que no sean espacios que se puedan proteger. Y eso es lo que hacemos nosotros y otras tantas entidades que de una forma privada que hacen el manejo y conservación del área”, indicó el coordinador de manejo regional.