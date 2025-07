El evento constituyó una importante plaza musical donde futuros gigantes de la música, como Billy Joel, darían sus primeros pasos a la fama. Sin embargo, el multitudinario concierto no dejó de estar plagado de contratiempos y escándalos.

El menú musical también tuvo como invitados a estrellas establecidas de la época, como el guitarrista de blues B.B. King ; el flautista de jazz, Herbie Mann , Alice Cooper, Emerson, Lake and Palmer y Faces , con Rod Stewart , entre muchos otros.

Luego del evento, los medios condenaron el festival como “un fracaso total” y un “caos”. Solamente un columnista del periódico The New York Times , Les Ledbetter, lo presentó desde una perspectiva más neutral en su columna publicada el 9 de abril .

Interdicto para cancelarlo

“Llegué y me enteré de que dos personas se habían ahogado por meterse al mar drogados. Llegué y vi cómo unos chicos del pueblo les propinaban una golpiza a unos muchachos rubios… llegué y me contaron cómo habían apuñalado a una joven esa misma tarde” , continúa relatando Abreu Adorno.

En un primer intento, el evento había sido pautado para el fin de semana de Acción de Gracias de 1971. Para esa fecha ya habían confirmado artistas como Ike & Tina Turner, los Beach Boys, Stevie Wonder, Procol Harum, Ten Years After y John Mayall, entre otros. No obstante, la fecha fue pospuesta debido a problemas financieros.