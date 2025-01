Cambio en la fachada

La profesora explicó que la Catedral de San Juan Bautista, como la vemos hoy, no fue como se completó en el siglo XIX, pues fue alterada a principios del siglo XX por el obispo James Hubert Herbert Blenk , un prelado germano-estadounidense que sirvió como obispo de Puerto Rico entre 1899 y 1906.

Según indicó Castro Arroyo, las imágenes del siglo XIX muestran una fachada de dos cuerpos, y no fue sino hasta principios del siglo XX que se le añadió un tercer cuerpo.

“Si es cierto o no, ya no podremos saberlo porque no hay evidencia escrita sobre ello; es lo que señala la tradición coloquial”, añadió.