“Tan temprano como 1915, ellos planteaban que deberían existir barrios obreros , que deberían existir lugares en los que las personas que trabajan, pero no tienen muchos ingresos, pudieran tener la posibilidad de acceder a viviendas de bajo costo”, relató a El Nuevo Día Gricel Surrillo Luna , profesora de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado Corazón (USC).

No obstante, las personas que no podían pagar los alquileres comenzaron a ocupar terrenos a orillas del caño San Antonio, en suelos pantanosos. Estas comunidades no fueron planificadas ni recibieron permisos de uso, pues surgieron ante la necesidad de vivienda entre ciudadanos con altos niveles de desempleo.