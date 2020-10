El director de la oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, informó hoy que ordenó el cierre de varios establecimientos y multó otros en los municipios de Hatillo, Camuy y Quebradillas por violaciones a la orden ejecutiva que establece los protocolos para evitar la propagación del COVID-19.

Según un comunicado, la agencia intervino en el establecimiento conocido como El Escondite/Atlantic Colmado, en Hatillo, y encontraron que estaba operando fuera del horario establecido según la orden ejecutiva. A su vez, había varias personas, incluyendo adultos mayores consumiendo bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en la misma. La mayoría de las personas que se encontraban en el mencionado establecimiento no estaban utilizando mascarilla.

“Cuando llegamos a ese establecimiento, el dueño cerró la puerta súbitamente. Cuando finalmente nos permitieron la entrada a preguntas del personal de la oficina de Investigaciones nos indican que no habían clientes, solamente el propietario y su esposa que estaban limpiando el local. Al pasar nos encontramos con varias personas escondidas en el establecimiento y algunas escondidas entre matas, incluso se encontró a un caballero trepado en un árbol escondiéndose. Estas personas estaban poniendo su vida en riesgo, sin tomar las medidas de prevención y violando las reglas del país. Eso es lamentable, porque es la población que se está afectando y está muriendo por el COVID-19”, dijo Hernández.

El trabajo se realizó en conjunto con la Policía Estatal de Hatillo, quienes expidieron multas a las personas que estaban en el establecimiento por violar el toque de queda. Dicho establecimiento tampoco tenía licencias para la venta de alimentos, razón por la cual fueron multados y se ordenó el cierre del local.

De otra parte, en la gasolinera Ecomaxx-Corcorvada, en el barrio Córdova, también en Hatillo, se permitieron visitantes en los predios de la gasolinera ingiriendo bebidas alcohólicas luego del horario establecido. En la intervención, se identificó un viajero que está en Puerto Rico con el fin de asistir a un funeral, pero, según la agencia, estaba violando la orden ejecutiva que establece cuarentena para los viajeros que llegan sin pruebas negativas, por lo que fue orientado y escoltado a su casa por oficiales de la policía estatal.

La Oficina de Investigaciones dará seguimiento a este caso para determinar si la información que ofreció el viajero en el Travel Declaration Form fue la correcta.

Mientras, se intervino en el local conocido como El Caldo Bar and Grill, en el sector Playa Peñón Brusi, en Camuy, establecimiento que fue multado y cerrado por aglomeración excesiva de personas. No había ningún tipo de distanciamiento entre personas. Habían empleados trabajando en la cocina y en el área de la barra sin el uso de mascarillas. Personal de la oficina de Investigaciones observó que no tomaban la temperatura a los visitantes. El área de la barra estaba abierta y operando en violación a la orden ejecutiva.

“Lo que pudimos observar en dicho establecimiento es inaceptable, la cantidad de personas aglomeradas y sin ningún tipo de distanciamiento ni medidas cautelares”, se indicó en el comunicado.

Otros negocios multados por incumplir con la orden ejecutiva y los reglamentos del Departamento de Salud fueron: Pizzería Pajuil Bar and Grill, en el barrio Yeguada, en Camuy; Chalan Restaurant, en Ciales; y Friend Zone, en Quebradillas.