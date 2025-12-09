San Juan transfiere al Centro de Estudios Avanzados la antigua Cárcel Municipal en Puerta de Tierra

Tras casi dos años de la firma de un acuerdo de arrendamiento, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC) completó la transferencia de la antigua Cárcel Municipal de San Juan, en Puerta de Tierra, oficializando así su sede.

Para la institución, la transferencia –que se completó con la firma a la escritura de la propiedad– supone un “paso trascendental hacia su recuperación institucional”.

“La cesión del edificio por el valor simbólico de un dólar y avalada por la Asamblea Municipal mediante la Ordenanza Núm. 19 (Serie 2025-2026) representa el primer gran avance en los esfuerzos para asegurar la estabilidad y la continuidad de los ofrecimientos académicos de la institución especializada en estudios graduados en humanidades”, compartió el CEAPRC por escrito.

El acuerdo de arrendamiento de la antigua Cárcel Municipal se formalizó entre el Municipio de San Juan y el CEAPRC el 30 de enero de 2023. Como parte del contrato de alquiler –que tenía un término de cinco años, con la posibilidad de renovar cinco años adicionales–, el CEAPRC pagaba un canon de arrendamiento de $4,500 mensuales.

PUBLICIDAD

El CEAPRC se vio obligado a buscar un nuevo hogar cuando, en 2021, el Arzobispado de San Juan vendió el Seminario Conciliar de San Ildefonso –en la calle del Cristo, en el Viejo San Juan–, que fue la sede de la institución desde 1985.