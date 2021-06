El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe -el más grande del país- cuenta con un solo cirujano cardiovascular, escenario que deja al descubierto la crisis en servicios de salud especializados que enfrenta el país en esta y otras áreas de la medicina.

“Solo queda un cirujano cardiovascular para todo el hospital y es el único que opera niños en todo Puerto Rico y es el único que está operando a adultos (en el Cardiovascular)”, señaló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.

Reactivar el incentivo que concedió a médicos del patio una tasa fija de 4% en la contribución sobre los ingresos generados es una de las medidas que se propone desde la Asamblea Legislativa para atraer a nuevos especialistas al país en áreas críticas y de difícil reclutamiento, como la cirugía cardiovascular.

“Estamos en una crisis médica que todavía no ha tenido resonancia porque hay muchos issues a la vez...pero las personas con enfermedades crónicas te pueden testificar que las visitas, si existen, son para entre tres a cuatro meses”, dijo el senador Carmelo Ríos, autor de la pieza legislativa.

Aunque la Resolución del Senado 48 no lo específica, la resolución está dirigida a lograr el reclutamiento de un cirujano cardiovascular, así como uno o dos profesionales adicionales de otras especialidades, confirmó el senador. “Vamos a provechar para ver si podemos traer dos o tres especialistas. Nuestros médicos son los mejores, pero no dan abasto. Hay una crisis que no se ha destapado, pero está ahí”, subrayó Ríos.

En su mensaje de presupuesto, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la necesidad de “asignarle $1.2 millones al Centro Cardiovascular para la contratación de otro cirujano cardiotorácico que garantice los servicios de cirugía cardiosvacular y de trasplante en este importante centro hospitalario”.

La medida le ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Salud a establecer un mecanismo de “excepción por emergencia” que permita conceder el incentivo a aquellos médicos que sean específicamente identificados para cubrir un área desprovista de especialista o subespecialista en cualquier centro de salud perteneciente al gobierno.

Ríos aseguró que la medida tiene los votos necesarios para ser aprobada en el Senado. Mientras, “informalmente” la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) conoce de la iniciativa. “Lo que no quieren (la JSF) es que se abra para todo el mundo, sino que sea para atender la necesidad que tenemos en Puerto Rico de ciertos especialistas”, afirmó.

El senador aseguró que hay conversaciones con varios médicos puertorriqueños que les gustaría regresar al país. Reconoció que la medida puede levantar un malestar entre médicos locales que no reciben el privilegio, pero al final se trata de “acceso a la salud”, sostuvo.

De hecho, el Colegio de Médicos Cirujanos -a través de su presidente- inicialmente también expresó reservas con la medida ante la realidad de que la mayoría de los médicos que trabajan día a día en la isla no reciben un decreto similar. “Pero, hay un issue logístico real...y dentro del balance de intereses el Colegio decidió favorecer la resolución”, expuso.

“Una necesidad grandísima”

El cirujano cardiovascular Iván González Cancel, quien a principios de año se integró al Instituto Cardiovascular del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, sostuvo que la necesidad es grandísima y se repite a través de los otros centros de cirugía cardiovascular del país.

“Es una necesidad grandísima no solamente en el Centro Cardiovascular sino en los otros centros de cirugía cardiovascular en Puerto Rico, donde solo hay un cirujano cardiovascular”, sostuvo.

Aunque la medida legislativa es un buen primer paso, González Cancel indicó que en Puerto Rico se deben comenzar a mirar otros esfuerzos como la posibilidad de regionalizar los servicios de cirugía cardiovascular y neurocirugía, entre otras especialidades que son muy costosas, de difícil reclutamiento y sofisticadas.

“Tener siete y ocho centros de cirugía cardiovascular con un solo cirujano no me parece apropiado. Es un disparate y un absurdo. En Puerto Rico debería haber dos, a lo sumo tres, centros de cirugía cardiovascular. En Puerto no hay planificación estratégica y ese es el problema”, afirmó González Cancel, quien se mantiene al frente del Programa de Trasplante del Corazón del Centro Cardiovascular de Puerto Rico.

La medida se atenderá hoy por el pleno del Senado.