La Academia de Líderes del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico graduó a 214 participantes en 50 municipios con el saldo de que unos lograron llevar a la concreción sus ideas de negocios y otros hasta alcanzaron la subvención para hacerlos una realidad.

“Una de las cosas que caracterizó el programa, a diferencia de cualquier otro programa de educación continua, es que contaban con una mentoría individualizada para que no se quedara ese conocimiento en el curso sino que trascendiera a proyectos de impacto transformativo”, contó Alexandra Lúgaro, directora ejecutiva del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico.

Como parte de la graduación hubo 81 “proyectos de impacto transformativo” trabajados en las modalidades de propuesta de impacto y en canvas de negocio durante los cinco meses de duración de la academia, dijo Lúgaro. El modelo de propuesta que se usó fue el mismo que exige el gobierno federal para acceder a sus fondos, agregó.

“Muchas de estas organizaciones no sabían cómo solicitar fondos federales, que sabemos que en estos momentos hay una cantidad histórica que ha llegado al país. Pero si las organizaciones que pueden ser elegibles para estos fondos no saben redactar las propuestas, no saben los documentos que se requieren, no entiende cómo formalizar sus operaciones para que puedan acceder a estos fondos, la realidad es que muchos de estos se van a devolver o no van a llegar a las manos de quienes pueden lograr cambios significativos con estos”, explicó Lúgaro.

En síntesis, indicó que 38% de los participantes eran dueños de negocio, 22% líderes comunitarios, 21% empleados de gobierno y 19% líderes de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la academia recibió 1,870 solicitudes.

Mencionó que entre los proyectos concretados está uno llamado Efata, que logró una subvención del Fondo de Acceso a la Justicia para establecer el primer programa de intérpretes de señas para servicios legales en Puerto Rico. También dijo que el grupo denominado Innova E sometió propuestas para la administración digital de programas educativos en el Municipio de San Juan, mientras que Latina Cannabis Entrepreneur se creó como un programa de capacitación empresarial para mujeres en la industria del cáñamo.

“El impacto que uno puede lograr con un mayor alcance de estos programas nos muestra que la capacitación del liderato va a ser crucial para el país, que cambiar las cosas y lograr mover particularmente variables de desarrollo socieconómico en las regiones -fuera de las zonas metropolitanas- va a requerir de capacitar el liderato que está operando en las regiones”, dijo Lúgaro.

El currículo de la Academia de Líderes constó de 17 cursos cuyo fin fue preparar a los participantes con conocimientos que les permitieran potenciar su desempeño en pensamiento de diseño, emprendimiento, innovación, tecnologías de información, recursos humanos, eficiencia energética, diseño de experiencias de usuario, alfabetización digital, uso y manejo de redes sociales, comunicación estratégica, escritura creativa, financiamiento de proyectos, mercadeo digital, resiliencia y sostenibilidad, entre otros.

Lúgaro destacó que durante la academia constataron la brecha de un grupo poblacional ya egresado de universidad que necesita adquirir nuevas destrezas para el mundo laboral.

“Hay una población de adultos en Puerto Rico que se preparó universitariamente y tiene competencias para unas áreas que ahora mismo no están vigentes. Tenemos una urgencia de volverlos a capacitar con destrezas de futuro”, indicó.

En el caso de los participantes que son empleados de gobierno o de un municipio, Lúgaro dijo que “sus proyectos son bien interesantes porque son enmiendas a las políticas públicas que podrían facilitar el ofrecer mejor servicio a la ciudadanía”.

Concluida la primera Academia de Líderes, Lúgaro dijo que ahora se enfocará en crear un segundo currículo y en una segunda fase para las personas que ya participaron y que no lograron financiamiento para sus respectivos proyectos.

El Centro de Innovación fue creado en el 2021 para continuar el legado de Foundation for Puerto Rico de impulsar la innovación como estrategia de desarrollo económico mediante la investigación y las alianzas intersectoriales.