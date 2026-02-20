Al citarse por primera vez en casi cuatro meses, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) seleccionó al secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, como su nuevo presidente, en una reunión extraordinaria en la que también se aprobaron nueve contratos y enmiendas con desarrolladores de proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento en baterías que estaban pendientes ante el período de inactividad del organismo.