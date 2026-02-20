Opinión
prima:Se reactiva la Junta de Gobierno de la AEE y aprueba nueve contratos de energía renovable y baterías

El secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González, fue seleccionado como presidente del organismo

20 de febrero de 2026 - 12:00 PM

González Montalvo asumió el jueves como nuevo presidente de la Junta de la AEE. (Carlos Rivera Giusti)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Al citarse por primera vez en casi cuatro meses, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) seleccionó al secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, como su nuevo presidente, en una reunión extraordinaria en la que también se aprobaron nueve contratos y enmiendas con desarrolladores de proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento en baterías que estaban pendientes ante el período de inactividad del organismo.

Tags
Junta de Gobierno de la AEEAEECuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados UnidosEnergía renovable
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
