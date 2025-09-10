“Será recordado con cariño”: lamentan la muerte de joven piloto en el “infinity pool” en Naguabo

La comunidad académica lamentó la muerte de Carlos Rohmel Ramos Pagán, el joven de 26 años cuyo cuerpo fue recuperado el martes tras ser arrastrado por la corriente del río Sabana, en el área conocida como el “infinity pool”, ubicada en el bosque El Yunque, en Naguabo.

En una publicación en sus redes sociales, la Universidad Interamericana de Puerto Rico compartió que Ramos Pagán se graduó, en 2024, de Gerencia de Aviación del programa de Aviación adscrito al recinto de Bayamón.

Ya había alcanzado su certificación como instructor de vuelo y, al momento de su fallecimiento, estaba completando un segundo bachillerato en Piloto Profesional.

“A sus padres, en especial a su papá, quien pertenece a la facultad de Inter Bayamón, el Dr. Carlos Ramos, a su familia, a sus amigos oramos para que Dios les dé fortaleza, paz y control en este momento tan difícil. En la Universidad Interamericana de Puerto Rico tienen a una familia extendida que les abraza”, compartió la universidad.

Por su parte, el Colegio Marista “El Salvador” en Manatí se unió al dolor de la pérdida de quien también fue su alumno.

“Su memoria permanecerá viva en nuestra comunidad educativa, donde será siempre recordado con cariño”, escribió la escuela en una publicación.

Según información preliminar de la Uniformada, “se recibió una llamada telefónica mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona arrastrada por corrientes de agua. Al llegar los oficiales al lugar, fueron notificados de que un hombre había sufrido una caída de aproximadamente 80 pies de altura, cayendo al vacío”.

A las 8:00 de la noche del lunes, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) en ese pueblo informó que se encontraba junto a otros equipos de respuesta en el proceso de extracción del cuerpo.

Sin embargo, no fue hasta las 5:47 de la madrugada de este martes que los rescatistas pudieron recuperar el cuerpo del joven.

Las zonas de Humacao, San Juan, Ceiba y Caguas del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres trabajaron en conjunto con la OMME de Naguabo y los municipios de Loíza, Trujillo Alto, Río Grande, Ceiba, Juncos, Gurabo, Las Piedras, Humacao y San Lorenzo, además de voluntarios y personal de Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas.

Había trascendido este lunes que, al momento de los hechos, el joven se encontraba junto a otras tres personas, y que todos eran provenientes de Corozal, Toa Baja, Barceloneta y Vega Baja.