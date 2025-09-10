Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Será recordado con cariño”: lamentan la muerte de joven piloto en el “infinity pool” en Naguabo

Carlos Rohmel Ramos Pagán, de 26 años, estaba completando un segundo bachillerato en Piloto Profesional

10 de septiembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Rohwel Ramos Pagán, de 26 años. (Universidad Interamericana de Puerto Rico / Facebook.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La comunidad académica lamentó la muerte de Carlos Rohmel Ramos Pagán, el joven de 26 años cuyo cuerpo fue recuperado el martes tras ser arrastrado por la corriente del río Sabana, en el área conocida como el “infinity pool”, ubicada en el bosque El Yunque, en Naguabo.

RELACIONADAS

En una publicación en sus redes sociales, la Universidad Interamericana de Puerto Rico compartió que Ramos Pagán se graduó, en 2024, de Gerencia de Aviación del programa de Aviación adscrito al recinto de Bayamón.

Ya había alcanzado su certificación como instructor de vuelo y, al momento de su fallecimiento, estaba completando un segundo bachillerato en Piloto Profesional.

“A sus padres, en especial a su papá, quien pertenece a la facultad de Inter Bayamón, el Dr. Carlos Ramos, a su familia, a sus amigos oramos para que Dios les dé fortaleza, paz y control en este momento tan difícil. En la Universidad Interamericana de Puerto Rico tienen a una familia extendida que les abraza”, compartió la universidad.

Por su parte, el Colegio Marista “El Salvador” en Manatí se unió al dolor de la pérdida de quien también fue su alumno.

“Su memoria permanecerá viva en nuestra comunidad educativa, donde será siempre recordado con cariño”, escribió la escuela en una publicación.

Según información preliminar de la Uniformada, “se recibió una llamada telefónica mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona arrastrada por corrientes de agua. Al llegar los oficiales al lugar, fueron notificados de que un hombre había sufrido una caída de aproximadamente 80 pies de altura, cayendo al vacío”.

A las 8:00 de la noche del lunes, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) en ese pueblo informó que se encontraba junto a otros equipos de respuesta en el proceso de extracción del cuerpo.

Sin embargo, no fue hasta las 5:47 de la madrugada de este martes que los rescatistas pudieron recuperar el cuerpo del joven.

Las zonas de Humacao, San Juan, Ceiba y Caguas del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres trabajaron en conjunto con la OMME de Naguabo y los municipios de Loíza, Trujillo Alto, Río Grande, Ceiba, Juncos, Gurabo, Las Piedras, Humacao y San Lorenzo, además de voluntarios y personal de Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas.

Había trascendido este lunes que, al momento de los hechos, el joven se encontraba junto a otras tres personas, y que todos eran provenientes de Corozal, Toa Baja, Barceloneta y Vega Baja.

Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lamentó el incidente que cobró la vida de Ramos Pagán y recordó que el acceso a esa zona está “restringido” para uso de la AEE.

Tags
Breaking NewsUniversidad Interamericana de Puerto RicoNaguabo
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: