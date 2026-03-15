Simulacro Caribe Wave: Puerto Rico evalúa su preparación ante tsunamis

Junto a 48 territorios y países caribeños, Puerto Rico se unirá este jueves al “Caribe Wave”, un simulacro para probar los sistemas de alerta de tsunamis, así como evaluar la comunicación interagencial y la preparación comunitaria ante estos desastres naturales.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, destacó este domingo la importancia de la participación en el ejercicio, desde agencias gubernamentales, municipios, escuelas y organizaciones comunitarias. Por eso, instó a inscribirse en caribewave.uprm.edu.

“Los desastres no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí pueden reducirse cuando las comunidades están preparadas. Este ejercicio, como el Caribe Wave, nos permite fortalecer nuestra cultura de prevención y preparación, garantizando que, si alguna vez enfrentamos un evento real, Puerto Rico esté listo para responder de manera rápida y organizada”, consideró Jiménez, durante una conferencia de prensa, en la sede del NMEAD.

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El jueves, a las 11:00 a.m., se simulará una advertencia de tsunami con un mensaje mediante emisoras radiales. En ese momento, también se exhorta que las comunidades costeras practiquen sus planes de desalojo, evalúen su efectividad y hagan los ajustes pertinentes en preparación para un posible evento real.

Wildaomaris González, encargada del programa de terremotos y tsunamis del NMEAD, indicó que hay 131 sistemas de alarmas instaladas en los municipios, pero recordó que las sirenas no pueden ser el único mecanismo para avisar a la ciudadanía de un tsunami, sino que debe haber redundancia por “si algo falla, que tengan otro mecanismo para notificar a la ciudadanía que están bajo una alerta de tsunami”.

“Dentro del área de peligro de tsunami residen alrededor de 215,000 personas. A eso, hay que sumarle toda la población flotante. Por eso, es importante que la gente se inscriba”, subrayó la científica.

Puerto Rico lleva 18 años participando del Caribe Wave, pero en esta edición, se escogió un escenario en el que se simule la erupción del volcán submarino Kick ‘em Jenny, ubicado a varios cientos de kilómetros al sur de Puerto Rico y al oeste de Granada, que tiene erupciones periódicas, la más reciente, en 2016, indicó Christa Von Hillebrandt-Andrade, del Centro Internacional de Información de Tsunami.

“Parte del proceso eruptivo entra en contacto con el agua, ya sea la columna eruptiva o ya sea que haya un deslizamiento submarino. Este puede generar un movimiento, un desplazamiento del cuerpo de agua y se genera un tsunami. Y este tsunami, entonces, va viajando igual como un tsunami generado por un terremoto, que es lo más común”, describió la experta.

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En la conferencia de prensa, participaron el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano; el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez; el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano; el meteorólogo y coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, y la directora de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunami, Christa Von Hillebrant-Andrade. (Captura)

En ese sentido, aunque será transparente para los participantes no gubernamentales, se realizará una prueba de comunicación entre el Observatorio Vulcanológico de la Universidad de West Indies, en Trinidad y Tobago, y el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico, que permitirá identificar cambios en el estado del volcán y su efecto en el nivel del mar para determinar si hay peligro de tsunami y si requiere una alerta o un aviso.

“Es un escenario bastante complicado porque nuestro sistema de alerta tsunamis está diseñado para tsunamis generados por terremotos. Nosotros usamos el evento del terremoto como el iniciador para decidir si hay o no hay un peligro de tsunami, y si hay un peligro de tsunami, determinar el nivel de alerta”, explicó Von Hillebrandt-Andrade.

El meteorólogo Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, recalcó que los tsunamis son menos probables que los huracanes, pero “va a ocurrir en algún momento”. Por eso, instó a participar en el evento.