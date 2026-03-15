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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Condiciones peligrosas en el mar se extendería hasta el martes

El Servicio Nacional de Meteorología advierte sobre riesgo alto para bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas

15 de marzo de 2026 - 9:09 AM

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Sign warning of strong sea currents on the coast.
Las condiciones peligrosas del mar se debe a fuertes vientos que afectan la zona. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre condiciones peligrosas en el mar hasta por lo menos el próximo martes.

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El meteorólogo del SNM Carlos Anselmi indicó que la situación se debe a fuertes vientos que afectan la zona, de entre 15 a 25 millas por hora, con ráfagas de hasta 35 millas.

Explicó que hay un riesgo alto de corrientes marinas “para casi todas las costas de Puerto Rico”.

“El riesgo moderado solo para el lado (de la costa) sur-central hacia el suroeste de la isla, aunque en esa área hay playas con condiciones marítimas peligrosas de igual manera”, apuntó Anselmi.

Asimismo, señaló que están efecto “una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, hasta por lo menos el martes tarde en la noche, pero podría extenderse, ya que el viento va a continuar soplando”.

Mientras, Anselmi detalló que esos vientos podrían arrastrar a tierra algunos aguaceros que se encuentran en el océano Atlántico y el mar Caribe.

Anticipó que, luego, en horas de la noche entraría una masa de aire con menos humedad.

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“Esto debería causar una disminución en la cobertura de lluvia y la frecuencia. Para el lunes, el inicio de la semana, la actividad de lluvia debería ir disminuyendo, pero sin descartar los aguaceros arrastrados por el viento. Es típico para el mes en que nos encontramos”, afirmó.

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Corrientes submarinas peligrosasBreaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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