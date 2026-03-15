Condiciones peligrosas en el mar se extendería hasta el martes
El Servicio Nacional de Meteorología advierte sobre riesgo alto para bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas
15 de marzo de 2026 - 9:09 AM
15 de marzo de 2026 - 9:09 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre condiciones peligrosas en el mar hasta por lo menos el próximo martes.
El meteorólogo del SNM Carlos Anselmi indicó que la situación se debe a fuertes vientos que afectan la zona, de entre 15 a 25 millas por hora, con ráfagas de hasta 35 millas.
Explicó que hay un riesgo alto de corrientes marinas “para casi todas las costas de Puerto Rico”.
“El riesgo moderado solo para el lado (de la costa) sur-central hacia el suroeste de la isla, aunque en esa área hay playas con condiciones marítimas peligrosas de igual manera”, apuntó Anselmi.
Asimismo, señaló que están efecto “una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, hasta por lo menos el martes tarde en la noche, pero podría extenderse, ya que el viento va a continuar soplando”.
📅 [Mar 15, 2026]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 15, 2026
🌧️💨 Se esperan aumentos en la actividad de aguaceros a través de sectores del este y vientos fuertes para el día de hoy.
🌧️💨 An increase in shower activity across eastern sections and strong winds are expected today.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/6abD8rEK0O
Mientras, Anselmi detalló que esos vientos podrían arrastrar a tierra algunos aguaceros que se encuentran en el océano Atlántico y el mar Caribe.
Anticipó que, luego, en horas de la noche entraría una masa de aire con menos humedad.
“Esto debería causar una disminución en la cobertura de lluvia y la frecuencia. Para el lunes, el inicio de la semana, la actividad de lluvia debería ir disminuyendo, pero sin descartar los aguaceros arrastrados por el viento. Es típico para el mes en que nos encontramos”, afirmó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: