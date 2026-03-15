Condiciones peligrosas en el mar se extendería hasta el martes

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre condiciones peligrosas en el mar hasta por lo menos el próximo martes.

El meteorólogo del SNM Carlos Anselmi indicó que la situación se debe a fuertes vientos que afectan la zona, de entre 15 a 25 millas por hora, con ráfagas de hasta 35 millas.

Explicó que hay un riesgo alto de corrientes marinas “para casi todas las costas de Puerto Rico”.

“El riesgo moderado solo para el lado (de la costa) sur-central hacia el suroeste de la isla, aunque en esa área hay playas con condiciones marítimas peligrosas de igual manera”, apuntó Anselmi.

Asimismo, señaló que están efecto “una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, hasta por lo menos el martes tarde en la noche, pero podría extenderse, ya que el viento va a continuar soplando”.

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Mientras, Anselmi detalló que esos vientos podrían arrastrar a tierra algunos aguaceros que se encuentran en el océano Atlántico y el mar Caribe.

Anticipó que, luego, en horas de la noche entraría una masa de aire con menos humedad.

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