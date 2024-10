Sindicato de Trabajadores decretará huelga indefinida si no logra acuerdo con administración de la UPR

En medio del paro de 24 horas que inició este miércoles, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) advirtió que decretará una huelga indefinida si, a mediodía, no han logrado un acuerdo con la administración universitaria para honrar los pactos que contienen una serie de beneficios para los empleados.

“Si para mediodía de hoy nosotros no tenemos una respuesta afirmativa, mañana no hay trabajo, mañana no hay clases y cada una de las unidades del sistema vamos a cerrarlas, y vamos a estar allí hasta que cumplan”, sentenció el presidente de la unión, David Muñoz Hernández, frente a más de un centenar de empleados congregados frente a las oficinas de la Administración Central de la UPR, en las inmediaciones del Jardín Botánico, en Río Piedras.