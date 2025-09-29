Opinión
29 de septiembre de 2025
Sobre 130,000 abonados sin luz tras aparente salida de servicio de unidad de Aguirre

Actualmente se llevan a cabo relevos de carga mientras se investiga la causa del problema

29 de septiembre de 2025 - 6:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo a la página del estatus del servicio de Luma, la región con más clientes sin servicio es Mayagüez, con un total de 25,160, seguida de Arecibo, con 23,807, y San Juan, con 22,859. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un total de 132,661 clientes de LUMA Energy (6:51 p.m.) están sin energía eléctrica en la noche del lunes debido a problemas de generación causados por la presunta salida de servicio de una de las unidades de la planta de generación de la Central Aguirre, en Salinas

RELACIONADAS

“Tuvimos un disparo de la unidad 2 de Aguirre. Estamos investigando para tratar de poner la unidad de regreso en servicio a la brevedad posible, pero todavía se está haciendo la evaluación de qué fue lo que ocurrió para poder resolver la situación”, reportó Iván Baez, portavoz de prensa de GeneraPR, compañía administradora del sistema de generación eléctrica de Puerto Rico, a El Nuevo Día.

De acuerdo al portal de LUMA Energy, la región con más clientes sin servicio es Mayagüez, con un total de 25,160, seguida de Arecibo, con 23,807 y San Juan, con 22,859.

Un apagón masivo dejó sin servicio de energía eléctrica a miles de clientes alrededor de todo Puerto Rico en la tarde del miércoles, en plena Semana Santa.LUMA Energy indicó de forma preliminar, que el evento dejó fuera de servicio todas las plantas generatrices, excepto la cogeneratriz AES.De acuerdo con el vicepresidente de operaciones de Genera PR, Daniel Hernández, el evento ocurrió “en el momento del día más vulnerable para el sistema”.
1 / 29 | Así fue el apagón masivo en Miércoles Santo: toda la isla se quedó sin luz. Un apagón masivo dejó sin servicio de energía eléctrica a miles de clientes alrededor de todo Puerto Rico en la tarde del miércoles, en plena Semana Santa. - Carlos Giusti/Staff

“Están ocurriendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio. No somos responsables por la generación, colaboramos con las generatrices”, expresó LUMA Energy en su cuenta de X.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
