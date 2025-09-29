Sobre 130,000 abonados sin luz tras aparente salida de servicio de unidad de Aguirre
Actualmente se llevan a cabo relevos de carga mientras se investiga la causa del problema
29 de septiembre de 2025 - 6:53 PM
Un total de 132,661 clientes de LUMA Energy (6:51 p.m.) están sin energía eléctrica en la noche del lunes debido a problemas de generación causados por la presunta salida de servicio de una de las unidades de la planta de generación de la Central Aguirre, en Salinas
“Tuvimos un disparo de la unidad 2 de Aguirre. Estamos investigando para tratar de poner la unidad de regreso en servicio a la brevedad posible, pero todavía se está haciendo la evaluación de qué fue lo que ocurrió para poder resolver la situación”, reportó Iván Baez, portavoz de prensa de GeneraPR, compañía administradora del sistema de generación eléctrica de Puerto Rico, a El Nuevo Día.
De acuerdo al portal de LUMA Energy, la región con más clientes sin servicio es Mayagüez, con un total de 25,160, seguida de Arecibo, con 23,807 y San Juan, con 22,859.
“Están ocurriendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio. No somos responsables por la generación, colaboramos con las generatrices”, expresó LUMA Energy en su cuenta de X.
