5 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Sopesan llevar gas natural en camiones hasta San Juan y Palo Seco ante tranque entre New Fortress Energy y pilotos marítimos

La naviera Crowley transportaría el combustible desde el terminal de Peñuelas

5 de octubre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ante la imposibilidad de NFE de traer un buque al terminal de la bahía de San Juan, ha surgido la alternativa de transportar el combustible por la vía terrestre desde el sur. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Frente al “impasse” judicial entre New Fortress Energy (NFE) y un grupo de pilotos de botes remolcadores que ha impedido la entrada de gas natural licuado (LNG, en inglés) a la bahía de San Juan por casi una semana, surgió la posibilidad de que la empresa Crowley supla el combustible a las centrales de San Juan y Palo Seco mediante acarreo terrestre, lo que permitiría optimizar a corto plazo las operaciones de la mayoría de las 14 unidades de generación temporales en ambas instalaciones.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: