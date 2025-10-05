Frente al “impasse” judicial entre New Fortress Energy (NFE) y un grupo de pilotos de botes remolcadores que ha impedido la entrada de gas natural licuado (LNG, en inglés) a la bahía de San Juan por casi una semana, surgió la posibilidad de que la empresa Crowley supla el combustible a las centrales de San Juan y Palo Seco mediante acarreo terrestre, lo que permitiría optimizar a corto plazo las operaciones de la mayoría de las 14 unidades de generación temporales en ambas instalaciones.