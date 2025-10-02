Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
89°despejado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Deniegan intervención del gobierno de Jenniffer González en pleito federal sobre suplido de gas natural

La jueza Silvia Carreño Coll aún no atiende otra solicitud para intervenir en el caso presentada por Genera PR

2 de octubre de 2025 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La controversia ha impedido la entrega de gas natural licuado para la operación de las unidades #5 y #6 de la central San Juan (en la foto) y en la central Palo Seco. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó la petición de la administración de Jenniffer González para intervenir en la controversia entre New Fortress Energy y un grupo de pilotos marítimos que ha impedido, desde inicios de semana, la entrega de gas natural licuado (LNG, en inglés) y, en consecuencia, la operación óptima de las unidades #5 y #6 de la central San Juan y otros megageneradores instalados en esa planta y la central Palo Seco.

RELACIONADAS

El gobierno, por medio de una moción conjunta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) había solicitado intervenir en el caso y, paralelamente, que se revirtiera una orden temporal (TRO, en inglés) de la jueza Carreño Coll que ha impedido la entrada de los tanqueros de LNG hasta que NFE cuente con botes remolcadores de 80 toneladas métricas.

Tanto NFE como el gobierno han insistido que las maniobras de entrada pueden realizarse de forma segura con remolcadores de menor capacidad, afirmación que ha sido rechazada por el grupo de pilotos demandantes.

“Según lo presentan, el interés de los interventores putativos es el interés público, específicamente, el deber de mantener las luces encendidas. Pese a ser una consecuencia cierta de la desviación de NFEnergía (con el acuerdo de los botes remolcadores), a los ojos del tribunal, la preocupación de los interventores putativos es tangencial a la controversia presentada”, sostuvo Carreño Coll en la orden, emitida la noche del miércoles.

El jueves en la mañana, se celebraría una vista de seguimiento, a la que la jueza federal había citado al capitán de la bahía de San Juan de la Guardia Costera, Luis Rodríguez. También, Genera PR, subsidiaria de NFE y administradora de la flota de generación de la AEE, sometió su propia moción de intervención, que, al momento de esta publicación, no había sido considerada por la jueza Carreño Coll.

Tags
Tribunal FederalNew Fortress EnergyJenniffer GonzálezAEEGas natural
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: