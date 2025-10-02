Deniegan intervención del gobierno de Jenniffer González en pleito federal sobre suplido de gas natural

La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó la petición de la administración de Jenniffer González para intervenir en la controversia entre New Fortress Energy y un grupo de pilotos marítimos que ha impedido, desde inicios de semana, la entrega de gas natural licuado (LNG, en inglés) y, en consecuencia, la operación óptima de las unidades #5 y #6 de la central San Juan y otros megageneradores instalados en esa planta y la central Palo Seco.

El gobierno, por medio de una moción conjunta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) había solicitado intervenir en el caso y, paralelamente, que se revirtiera una orden temporal (TRO, en inglés) de la jueza Carreño Coll que ha impedido la entrada de los tanqueros de LNG hasta que NFE cuente con botes remolcadores de 80 toneladas métricas.

Tanto NFE como el gobierno han insistido que las maniobras de entrada pueden realizarse de forma segura con remolcadores de menor capacidad, afirmación que ha sido rechazada por el grupo de pilotos demandantes.

“Según lo presentan, el interés de los interventores putativos es el interés público, específicamente, el deber de mantener las luces encendidas. Pese a ser una consecuencia cierta de la desviación de NFEnergía (con el acuerdo de los botes remolcadores), a los ojos del tribunal, la preocupación de los interventores putativos es tangencial a la controversia presentada”, sostuvo Carreño Coll en la orden, emitida la noche del miércoles.

