Una de cinco compañías contratadas por el Departamento de Educación para ofrecer tutorías a estudiantes de colegios privados suspendió sus servicios desde este sábado, porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha aprobado la continuación de los fondos que los sostienen.

“Los contratos de los proveedores de servicios de tutorías con los fondos de Título I-A se encuentran en fase de consideración por parte de la Junta Fiscal y lamentablemente aún no han sido devueltos al Departamento”, informó Patria Colón Algarín, directora de la propuesta Discovery Minds Título I-A, a los padres de los estudiantes que reciben el servicio, en una carta del 28 de noviembre.

El Nuevo Día obtuvo copia de la misiva, en la que se precisa que la suspensión cobraba efectividad el 30 de noviembre.

En entrevista con este diario, Colón Algarín informó que la compañía Computer Learning Centers, Inc. -que se mercadea como Forward Learning-, para la cual trabaja, tiene un contrato con Educación para ofrecer el servicio de tutorías.

PUBLICIDAD

“Cuando se tienen que renovar, hay unos contratos que tienen que pasar por el cedazo de la Junta (JSF)”, dijo, tras mostrarse confiada en que los contratos serán renovados, ya que se nutren en 100% de fondos federales, no estatales.

Alexis Torres, presidente de Forward Learning, indicó, por su parte, que esta es la primera vez que tienen que suspender los servicios por las razones expuestas.

Según Torres, entre las cinco compañías contratadas por Educación para dar tutorías en colegios privados, se atienden a unos 5,000 estudiantes de toda la isla.

“Son estudiantes rezagados y con otras condiciones (de salud) que cualifican”, dijo, al explicar que las tutorías cubren las clases medulares de Español, Inglés y Matemáticas.

“Entendemos que hay muchos casos que la Junta tiene que revisar. No tengo problema con esa fiscalización, sino que no haya estado a tiempo. Pero esas son las reglas y nosotros las acatamos”, agregó.

Sylvette Santiago, subdirectora de Comunicaciones de la JSF, informó, entretanto, que justo este pasado viernes se aprobó uno de los cinco contratos en controversia.

Este diario confirmó que dicho contrato es el que Educación mantiene con Action to Build Changes, Corp. Con fecha del 1 de diciembre, una carta firmada por Jaime El Koury, principal asesor legal de la JSF, le informa a Yanira Raíces, secretaria de Educación, que el contrato está “aprobado con observaciones”. En una misiva similar, El Koury le indicó a la titular de Educación que el contrato con la empresa Ikon Solutions, Inc. también estaba “aprobado con observaciones”. Estas son dos de las cinco compañías que ofrecen las tutorías.

PUBLICIDAD

“Ya le hemos enviado las cartas de autorización de fondos (que sobrepasan los $10 millones) a la Junta de Supervisión Fiscal de dos de las compañías. Las tres restantes están en el proceso administrativo para ser enviadas a inicios de la semana próxima”, informó Educación a través de Alexis Ramos, portavoz de la agencia, sobre los contratos vigentes de tutorías.

Uno de los tres contratos que faltan por aprobar es, precisamente, el de Forward Learning.

Según Educación, se espera que estos trámites se completen en las próximas semanas, de modo que, para inicios del próximo semestre, en enero, las cinco compañías hayan recibido los fondos necesarios para culminar el año escolar.