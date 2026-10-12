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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suspendida la entrada del Amur River: ¿qué pasó?

New Fortress Energy indicó que habían advertido sobre las condiciones del tiempo

12 de octubre de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La entrada de la embarcación ha sido pospuesta en múltiples ocasiones desde mediados de septiembre. En la foto, el tanquero acercándose a la bahía de San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La entrada del tanquero Amur River fue suspendida este lunes, debido a la velocidad de los vientos que se reportan en la entrada de la bahía de San Juan.

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No se ha establecido cuándo podrá intentar de nuevo la entrada.

Pasadas las 12:30 p.m., personal de New Fortress Energy fue informado que los prácticos de San Juan no guiarían la embarcación, luego que las maniobras estaban pautadas para comenzar a las 11:30 a.m.

La Asociación de Prácticos estableció que guiarían al tanquero si el viento estaba por debajo de los 10 nudos.

Los vientos en la entrada de la bahía estaban entre 13 y 15 nudos al momento de la cancelación.

“En sus comunicaciones de coordinación, NFE advirtió que el aumento de los vientos previsto para más avanzada la mañana podía impedir la maniobra en el horario asignado. La solicitud de entrada temprana buscaba aprovechar las condiciones más favorables para recibir el cargamento de gas natural destinado a la generación eléctrica en Puerto Rico”, estableció NFE, en declaraciones escritas.

Tags
New Fortress EnergyGas naturalAutoridad de Energía EléctricaBahía de San Juan
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Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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