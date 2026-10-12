Suspendida la entrada del Amur River: ¿qué pasó?

La entrada del tanquero Amur River fue suspendida este lunes, debido a la velocidad de los vientos que se reportan en la entrada de la bahía de San Juan.

No se ha establecido cuándo podrá intentar de nuevo la entrada.

Pasadas las 12:30 p.m., personal de New Fortress Energy fue informado que los prácticos de San Juan no guiarían la embarcación, luego que las maniobras estaban pautadas para comenzar a las 11:30 a.m.

La Asociación de Prácticos estableció que guiarían al tanquero si el viento estaba por debajo de los 10 nudos.

Los vientos en la entrada de la bahía estaban entre 13 y 15 nudos al momento de la cancelación.