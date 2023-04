Vilmarie Rivera Sierra, cuyo nombramiento como procuradora de las Mujeres fue retirado el jueves pasado por el gobernador Pedro Pierluisi, cuestionó el proceso de evaluación al que fue sometida por el Senado de Puerto Rico y advirtió sobre los efectos que tiene en las personas dispuestas a trabajar por el país en el servicio público.

Tras varios días de reflexión sobre lo ocurrido y sobre lo injusto que, a su juicio, fue el proceso de evaluación de su designación a nivel legislativo, Rivera Sierra señaló que no se arrepiente de haber aceptado la designación, pues le permitió experimentar el apoyo de aliadas en la lucha en favor de los derechos de las mujeres y de personas que ni siquiera conocía antes de la designación. Esas expresiones, dijo, refuerzan su responsabilidad para continuar adelantando su agenda desde otro frente.

“Tenía todos los requerimientos en ley para ocupar esa posición. Me siento frustrada también porque, ciertamente, este proceso fue bien fuerte. Hizo que me sintiera presa dentro de todas las ideologías tanto religiosas como políticas. Me hace sentir hasta cierta desesperanza en términos de hacia dónde va nuestro país”, señaló en conversación con este medio.

“Me siento frustrada también porque tenía planes bien concretos. Mi visión era darle un nuevo giro a todo lo que era el trabajo de los derechos de las mujeres y atender sus problemáticas”, agregó.

Rivera Sierra explicó que el miércoles de la semana pasada recibió un correo electrónico de parte de La Fortaleza en donde se hacía constar un mensaje del Senado informándole al gobernador que Rivera Sierra contaba con 11 votos a favor y 17 en contra. Entonces, el Ejecutivo le solicitó que analizara si deseaba proceder.

Inicialmente, señaló, decidió continuar el proceso para que quedara en récord la votación de cada senador y senadora. Pero, la mañana del jueves recibió otra comunicación en la que se le presentaba, además, los distintos escenarios posibles si se llevaba a cabo la votación y fue, entonces, que cambió de opinión. Ese mismo día, poco después de las 5:00 p.m., el gobernador informó al país que retiraba la designación.

“En ese momento pensé en mi familia y creía que iba a ser un ejercicio fútil porque ya habían tomado unas ejecutorias. No sentía que el proceso había sido objetivo y que se hubieran evaluado los requisitos que requería la ley”, señaló Rivera Sierra.

Durante la vista pública para evaluar su designación, Rivera Sierra dedicó gran parte de su ponencia, no solo a identificar cada una de las deficiencias halladas en la OPM, sino que también detalló su plan de trabajo dirigido a erradicar la violencia de género y a atender cada una de las situaciones que enfrentan las mujeres y que limitan su desarrollo pleno y el de sus hijos, como la falta de oportunidades laborales y de viviendas asequibles.

“No me hicieron una pregunta sobre eso, así que yo sentía que había todo un plan para que públicamente mis ejecutorias profesionales fueran puestas en duda y como parte de eso, obviamente, comenzaron a sacar monitorías que habían sido cerradas y completadas”, dijo.

Junto con los señalamientos de quienes no favorecían su nominación, Rivera Sierra también tuvo que enfrentar que un programa de televisión publicara fotos de su hijo, un menor de edad. Tuvo, además, que divulgar su ideología religiosa, aspecto que no era relevante para la evaluación al cargo. “Lo hice porque no tengo de qué avergonzarme, pero aun así son por estas cosas que sabía que el proceso no iba a ser justo por más esfuerzos que hiciera”, indicó.

“No me arrepiento de haber tomado la decisión, pero te aseguro que va a ser bien difícil que personas con el calibre y la trayectoria necesaria den ese paso. Vamos a tener que conformarnos con alternativas políticamente correctas y no necesariamente la que necesitamos para lograr los cambios. Lamento mucho que se haya limitado a las mujeres, porque esto es, sin duda, una acción en contra de las mujeres que tenían el derecho de una procuradora que cumpliera con los requisitos y que fuera evaluada conforme a lo que la ley establecía y su plan de trabajo que era una visión de defender los derechos humanos de todas las mujeres”, expuso.

Durante el proceso de vistas públicas, Rivera Sierra llegó a ser cuestionada sobre si conocía los programas incluidos en el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP). Otro asunto traído en la audiencia fue sobre si la organización para la que trabajaba alguna vez le había prestado albergue a “una mujer que se sentía hombre o a un hombre que se sentía mujer”.

“Yo nunca he etiquetado. Yo simplemente miro lo que necesita, garantizando su dignidad humana y buscando alternativas. Ese es mi rol y esa es mi función. El resto no es lo que se supone que se haga desde una posición de servicios”, puntualizó.

Pocas posibilidades

Rivera Sierra dudó sobre la posibilidad de que en el futuro las organizaciones que trabajan con los derechos de las mujeres vuelvan a presentarle al Ejecutivo una persona para el cargo de Procuradora de las Mujeres, “no bajo estas condiciones”.

“Esto pone en riesgo lo que debería ser el proceso de elección como está establecido en la ley… pero también nos pone en una situación difícil porque sigue alejando a la OPM del trabajo que hacen las organizaciones cuando debe haber una alianza. Actualmente, no hay esa conexión que era lo que yo venía a traer”, expuso.

En esta ocasión, contrario a las dos designaciones previas, la designación de Rivera Sierra fue presentada al Ejecutivo por las organizaciones que trabajan con las mujeres, tal y como estipula la ley habilitadora de la OPM (Ley 20-2001).

Agregó que le preocupa que la OPM tiene un andamiaje a nivel administrativo “muy frágil”, poniendo en riesgo que se identifiquen nuevas fuentes de fondos. “Con este tipo de acciones la Oficina cada vez pierde más recursos en términos económicos y de alianza. No sé si detrás de todo esto se busca que se debilite más”, cuestionó Rivera Sierra.

“Mi trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres jamás va a acabar. Voy a tomarme un espacio para recuperar energía y poder reenfocar y alinear los planes que tenía a nivel personal antes de la designación…”, dijo al señalar que entre esos planes está culminar la redacción de un libro.