“Me parece que hay que hacer ajustes a nivel gerencial, del presidente de la Autoridad, que tiene que tomar control de esta situación y tiene que dar respuestas claras, específicas... No se puede operar a ciegas, no puede ser” , subrayó el martes el alcalde de San Juan.

La gobernadora no ha respondido si considera la posibilidad de remover de la presidencia ejecutiva de la AAA a Luis González Delgado. Reconoció, no obstante, que la gerencia de la corporación pública necesita mejorar los canales de comunicación. “Esas son las cosas que tienen que mejorar, y claro que tiene que haber mejoras en la manera en que se responde a estas cosas. Por eso, le he pedido al director que esté en la calle... cosa que está haciendo”, afirmó la primera ejecutiva.