Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Transporte de megatransformador para Carolina enfrenta desperfectos mecánicos

LUMA Energy espera continuar con el transporte del equipo en la noche de este lunes

10 de noviembre de 2025 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El transformador tiene un peso estimado de medio millón de libras. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El traslado de un megatransformador hacia Carolina fue detenido en la madrugada de este lunes por un desperfecto mecánico de su transporte.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la empresa LUMA Energy informó que el equipo de arrastre del nuevo equipo para ser instalado en Sabana Llana, Carolina “tuvo que detenerse en la salida de la avenida Barbosa hacia la avenida Piñero en Río Piedras debido a problemas con el sistema hidráulico”.

“El personal a cargo del transporte estará completando las reparaciones durante el día de hoy y se espera que el movimiento pueda continuar sin mayores contratiempos esta noche”, agregó.

Agregó que se coordinó con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como con la Policía de Puerto Rico, “para minimizar el impacto al tránsito en el área y garantizar la seguridad de todos los conductores”.

“Exhortamos a los clientes que transiten esta ruta a tener precaución en el área mientras trabajamos con la situación”, agregó. “Todos nuestros equipos y contratistas continúan comprometidos con completar el traslado del transformador de la forma más segura posible”.

Se trata de un transformador de 500,000 libras que necesitaba ser movido desde el puerto de San Juan hasta la subestación de LUMA Energy en Sabana Llana.

La operación requirió “modificaciones” en las vías públicas, incluyendo el cierre de un tramo de la avenida Roosevelt en la noche del viernes. La ruta buscó evitar el uso de puentes que, por regla general, están diseñados para una carga no mayor de 110,000 libras.

Se supone que el megatransformador permitirá a la subestación de Sabana Llana recibir voltajes de 230 kilovoltios, que es el nivel más alto en el sistema de transmisión eléctrica.

Después del punto donde se detuvo, llegará a la avenida Piñero, rodeará el puente y regresará a la Barbosa para seguir su camino a la avenida 65 de Infantería, donde luego se mantendrá hasta llegar a la subestación.

El plan original contemplaba que el transformador, que, según LUMA es el más grande que ha tenido el sistema eléctrico de Puerto Rico, llegue a su destino el martes.

Tags
LUMA EnergyBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 10 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: