Transporte de megatransformador para Carolina enfrenta desperfectos mecánicos

El traslado de un megatransformador hacia Carolina fue detenido en la madrugada de este lunes por un desperfecto mecánico de su transporte.

En comunicado de prensa, la empresa LUMA Energy informó que el equipo de arrastre del nuevo equipo para ser instalado en Sabana Llana, Carolina “tuvo que detenerse en la salida de la avenida Barbosa hacia la avenida Piñero en Río Piedras debido a problemas con el sistema hidráulico”.

“El personal a cargo del transporte estará completando las reparaciones durante el día de hoy y se espera que el movimiento pueda continuar sin mayores contratiempos esta noche”, agregó.

Agregó que se coordinó con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como con la Policía de Puerto Rico, “para minimizar el impacto al tránsito en el área y garantizar la seguridad de todos los conductores”.

PUBLICIDAD

“Exhortamos a los clientes que transiten esta ruta a tener precaución en el área mientras trabajamos con la situación”, agregó. “Todos nuestros equipos y contratistas continúan comprometidos con completar el traslado del transformador de la forma más segura posible”.

Se trata de un transformador de 500,000 libras que necesitaba ser movido desde el puerto de San Juan hasta la subestación de LUMA Energy en Sabana Llana.

La operación requirió “modificaciones” en las vías públicas, incluyendo el cierre de un tramo de la avenida Roosevelt en la noche del viernes. La ruta buscó evitar el uso de puentes que, por regla general, están diseñados para una carga no mayor de 110,000 libras.

Se supone que el megatransformador permitirá a la subestación de Sabana Llana recibir voltajes de 230 kilovoltios, que es el nivel más alto en el sistema de transmisión eléctrica.

Después del punto donde se detuvo, llegará a la avenida Piñero, rodeará el puente y regresará a la Barbosa para seguir su camino a la avenida 65 de Infantería, donde luego se mantendrá hasta llegar a la subestación.