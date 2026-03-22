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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Tras las huellas de la esclavitud en Puerto Rico: brindan rutas de archivos para restaurar la historia afrocaribeña

Académicos afroboricuas del Centro de Estudios Puertorriqueños, en Nueva York, lanzaron un mapa interactivo con fuentes primarias relacionadas con las vidas de personas esclavizadas en el archipiélago

22 de marzo de 2026 - 11:00 AM

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Proclama de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico publicada en “La Gaceta Extraordinaria” el 31 de marzo de 1873. Esta proclama fue exhibida en el Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, en 2023. (Jorge A Ramirez Portela)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Quizás, te habrás preguntado qué documentos existen en Puerto Rico para conocer cuántas personas fueron secuestradas de África y esclavizadas en el archipiélago, en dónde las ubicaron, a qué violencias estuvieron expuestas, cuáles son sus historias y cuáles datos se han ocultado para negar su existencia o invisibilizar sus aportaciones en la lucha hacia la abolición de la esclavitud, hace 153 años.

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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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