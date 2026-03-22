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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Tras las huellas de la esclavitud en Puerto Rico: brindan rutas de archivos para restaurar la historia afrocaribeña
Académicos afroboricuas del Centro de Estudios Puertorriqueños, en Nueva York, lanzaron un mapa interactivo con fuentes primarias relacionadas con las vidas de personas esclavizadas en el archipiélago
22 de marzo de 2026 - 11:00 AM