Quizás, te habrás preguntado qué documentos existen en Puerto Rico para conocer cuántas personas fueron secuestradas de África y esclavizadas en el archipiélago, en dónde las ubicaron, a qué violencias estuvieron expuestas, cuáles son sus historias y cuáles datos se han ocultado para negar su existencia o invisibilizar sus aportaciones en la lucha hacia la abolición de la esclavitud, hace 153 años.