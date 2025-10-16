Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Centro de Estudios Puertorriqueños anuncia un programa educativo sobre la historia de la diáspora

El curso será gratuito y las personas pueden inscribirse por internet

16 de octubre de 2025 - 8:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La historia de la diáspora boricua será parte del nuevo programa educativo del Centro de Estudios Puertorriqueños. (Agencia EFE)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - El Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College anunció este miércoles un programa educativo para la diáspora que ofrecerá – de forma gratuita-, un currículo sobre la historia social de los boricuas en Estados Unidos.

RELACIONADAS

El programa fue desarrollado durante los últimos tres años por expertos en educación e investigadores del Centro, que utiliza los más de 50 años de experiencia académica e investigación de la institución.

“Esta subvención de la Comisión Nacional de Publicaciones y Registros Históricos nos ha brindado la oportunidad de crear un currículo riguroso y culturalmente sostenible sobre Puerto Rico y sus diásporas. Estas lecciones iluminan nuestra historia, cultura, luchas y logros. Esperamos que personas de todas las edades se inspiren en la historia boricua y aprovechen todo lo que este currículo ofrece”, indicó la doctora Yomaira C. Figueroa-Vásquez, directora del Centro.

Según la dirección del Centro, cada unidad del currículo incluye vídeos ilustrados originales narrados por la actriz Sonia Manzano, con materiales de archivo e informes de datos.

Los interesados pueden inscribirse en la dirección electrónica diasporicaned.org.

La directora de Educación del Centro, Daicy Díaz Granados, afirmó que aspiran a que el currículo “amplifique y reformule la historia y la cultura de los diásporicos, a la vez que brinda oportunidades educativas proactivas para que todos los estudiantes examinen experiencias en torno a la identidad, el idioma, los símbolos, la ciudadanía, la comunidad, la migración y las fronteras para una mejor comprensión de los temas que nos importan a todos”.

Fundado en 1973, fruto del activismo de estudiantes, académicos y activistas comunitarios, el Centro de Estudios Puertorriqueños –adscrito al Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY)– es la principal entidad de investigación y documentación sobre Puerto Rico y su diáspora en Estados Unidos.

La biblioteca tiene más de 14,000 libros, 2,550 disertaciones y tesis de maestría. Su archivo digital brinda acceso a más de 32,000 fotografías, documentos, mapas, historias orales, imágenes en movimiento, clips de audio y otros materiales relacionados con la diáspora.

Tags
Puerto RicoCentro de Estudios Puertorriqueños del Hunter CollegeDiáspora boricuaEducación
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: