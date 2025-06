Caguas - Jonathan López Jiménez , el joven paciente de esquizofrenia encarcelado repetidamente a pesar de sus diagnósticos de salud mental , fue trasladado ayer, miércoles, al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras, donde finalmente recibirá el tratamiento médico –para sus condiciones mentales y físicas– que, según su madre y su abogado, no se le ha estado suministrando desde que fue ingresado en prisión, por cuarta vez, en diciembre del año pasado.

“Tras cuatro evaluaciones, no se observa que esta persona vaya a adquirir la capacidad para ser juzgado” , dijo en corte el doctor Carlos Rivera Lluberas , quien, además, indicó que la capacidad de Jonathan para cooperar con su defensa está “muy comprometida” y que ni siquiera tiene plena comprensión de que es un paciente mental.

A pesar de que el 2 de junio se cumplieron los seis meses máximos que la Constitución dispone que alguien puede estar encarcelado sin juicio, Jonathan, al igual que decenas más de enfermos mentales, continúa preso porque el Estado no ha concluido los análisis que determinarían si está apto o no para ser enjuiciado .

En 2010, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que el término constitucional de juicio rápido se interrumpe cuando alguien es declarado no procesable. Un proyecto de los senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González, que prohibiría el encarcelamiento por más de seis meses de personas sujetas a la Regla 240 de Procedimiento Criminal –que son los imputados cuya capacidad mental es evaluada por petición de su defensa– fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes , pero no ha sido firmado aún por la gobernadora Jenniffer González .

La vista de Jonathan que tuvo lugar este jueves estaba señalada para septiembre. Pero, tras la publicación de su caso en El Nuevo Día , fue adelantada. Tras la determinación del doctor Rivera Lluberas de que no hay posibilidades de que Jonathan pueda enfrentar juicio, se le hará una evaluación adicional en el Hospital de Psiquiatría Forense, tras lo cual se tomaría la determinación de que el joven no es procesable de manera permanente.

De ser ese el caso, se le archivan los cargos, se evalúa si es una persona peligrosa o no y, dependiendo de esa determinación, se le refiere a una reclusión en una institución civil o a tratamiento ambulatorio. “Todo parece indicar que, en la próxima vista, muy probablemente haya una declaración de no procesabilidad permanente” , dijo Julián Parrilla , el abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que representó a Jonathan en sala.

“Me tranquiliza que se le esté dando tratamiento, pero me siento un poco triste porque, si en la evaluación sale que es peligroso, no me lo van a devolver”, dijo, por su parte, Johanna Jiménez, la madre de Jonathan, una maestra de escuela elemental que en la actualidad se dedica a tiempo completo a cuidar a su madre.