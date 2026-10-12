¿Tu municipio está en la lista? LUMA realizará trabajos que podrían interrumpir el servicio eléctrico esta semana

( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 12 al 18 de octubre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la Isla.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.

Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.

A continuación un listado:

Lunes, 12 de octubre de 2026

Remoción de vegetación peligrosa

Yauco- BO. Barinas, sector Cienaga

Requerido por cliente

Manatí - Taco Bell, Carr. #2 INT Carr.149

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - Barriada San Luis, calle Palestina

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

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Arecibo- Hato Abajo y urbanización Villa Los Santos Carr.653 kilómetro 0.5 a 2

Gurabo - Urbanización Vivero calle 5, urbanización College Heights, C Casa 2 altos

San Lorenzo- Hacienda de San Lorenzo, BO. Hato, Carr. 183 kilómetro H2

Lajas- Carr. 304 BO. La Parguera

Yauco- Almacigo Bajo la República, Quintas Del Valle Verde, urbanización El Cafetal II, Solares Juan Alegre, Villas del Cafetal

Martes, 13 de octubre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - Universidad de Puerto Rico en Arecibo, comunidad Víctor Rojas, Escuela Francisco Pachín Marín, Escuela Martín Diego Delgado, sector Barrancas, sector Las Canelas, sector Los Mora, sector Paseos Esmeralda, urb. Colinas de Palmarito, urb. Extensión Villa Los Santos 1, urb. Jardines de Arecibo, urb. Marisol, urb. Parque de Jardines, urb. Paseo Los Húcares, urb. Reparto Luribet, urb. University Gardens, urb. Villa Los Santos, urb. Villa Los Santos 2, urb. Villas del Remanso, urb. Villa Serena, urb. Vista Azul, comunidad Navas, sector Cunetas.

Guaynabo - urb. Villa Clementina y urb. Alto Apolo.

Aguas Buenas - carr. 156 k41 h7 parcelas Bayamoncito.

Gurabo - pr-945 ramal pr-9945 bo. Celada, sector Los Chinos norte, centro y sur.

San Lorenzo - pr-183 bo. Hato, sector Parcelas Viejas, camino La Loma, Los Hernández y Cuchillas Arriba y Villa de Hato.

Cabo Rojo - urb. Santa Rita calle 1, sector El Combate, calle Vista del Canal, ave. Kitten y callejón Los Fas.

Requerido por cliente

Aguadilla - carr. 459 Esteves.

Salinas - poblado Aguirre, parque industrial, centro judicial, edificio gubernamental, centro médico en el casco urbano.

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Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

San Juan - edificios San Francisco 401, 403, 405, Balcones al Castillo, San Francisco Apartments, O’Donnell 200, Starbuck, edificio Gambaro. Tetuán entre San Francisco y Recinto Sur, clientes al lado del Teatro Tapia, Viejo San Juan.

Remueve vegetación peligrosa

Aguada - pr-411 bo. Piedras Blancas, sector Bajuras y Villa Ofelia.

Florida - carr. 140 km. 57.1 bo. San Agustín.

Guaynabo - bo. Santa Rosa III.

Juncos - bo. Canta Gallo calle 7.

Villalba - bo. El Semil, pr-514.

Trujillo Alto - bo. Quebrada Negrito pr-181.

Guayanilla - bo. Macana sector Lugaro, sector Botica, Macana-Cotuí-sector Los Velázquez, sector Santones.

Restauración y modernización de subestaciones

Arecibo - urb. Reparto Colina Verde, sect. Santiago Péndula, sect. Sorongo, bda. Colón, edu. escuela Timoteo Delgado, parc. Rafael González, parc. Roberto Clemente 1, parc. Roberto Clemente 2, sect. Betancourt, sect. Celso Díaz, sect. Cuesta del Río, sect. El Saco, sect. Hoyo Malo, sect. La Paloma, sect. Matojillo, sect. Palma Sola, sect. Sonadora, sect. Talavera, urb. Reparto Monte Verde, parc. Capáez, parc. Corcovado, sect. Aguilar, sect. El Palmar, sect. La Gallera, sect. La Paloma, sect. Los Martínez, sect. Punta Brava, sect. Verdum, urb. Estancias de Vista Verde, urb. La Arboleda, urb. Valle Verde, urb. Verde Luz, urb. Villa Campo Verde, urb. Villa Cristina.

Hatillo - sect. Cuesta Los Mudos, sect. La Paloma, sect. Las Planas.

San Juan - cond. Mar Wan, cond. Patio del Sol, cond. Sunrise Elderly, urb. Hyde Park, urb. Santa Ana, urb. University Gardens, urb. Villas de Palma Real, cmpe. Estación Experimental Agrícola, edu. escuela Julio Selles Solá, urb. Jardines Metropolitanos, urb. Villa Nevárez.

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Conexión y desconexión de cliente soterrado

Salinas - centro comercial Salinas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián - bo. Aibonito, San Sebastián, Robles / colmado Ávila, Robles-sector La Piedra Quintana, Robles Hogar de Ancianos, Robles/sector El Paraíso, Robles Estancia Paraíso Aibonito Guerrero / Serrano, carr. 447.

Aibonito - barriada San Luis, calle Palestina.

Arroyo - urb. Belinda, bo. Concordia, bo. Palmas, Mar del Sur, Arroyo y bo. Obén en pueblo de Patillas, esc. Cayetano Sánchez.

Miércoles, 14 de octubre de 2026

Remueve vegetación peligrosa

Lares - barrio Palmar Llano, sector Las Minas, parcelas Las Mirias, sector La Sierra, carretera 134 hasta la represa de Quebrada.

Cidra - bo. Montellano pr-173 km 3.6 interior, sector Los Rodríguez, Carruzo, Martín Reyes, bo. Ceiba, sector Juan Carrasquillo y Tomás González.

Comerío - bo. Palomas sector Las Bocas, carr. 779 km 7.7 int.

Guaynabo - bo. Santa Rosa III.

Caguas - barrio Cañaboncito.

Villalba - sub 5863 esc. Vocacional Villalba, barriadas: Borinquen, Cooperativa, Nueva; condominio Villalba Apartments; Colegio Nuestra Señora del Carmen; escuela Daniel Serrano Rivera; escuela superior Lysander Borrero; parcelas: Jagüeyes, Jagüeyes Cotorreras; residenciales: Efraín Suárez, Enudio Negrón, Máximino Miranda, Villalba Housing; sectores: Achiote, Barrio Chino, casco urbano, El Latón, El Semil, sect. Hacienda Sosa, Jagüeyes Arriba, Los Bravos, Los Cabros, Quintas del Alba, Tierra Santa, Vista del Lago; urbanizaciones: Alturas del Alba, Estancias de Valle Hermoso, Las Alondras, Miraflores, urb. Monte Bello, Valle Hermoso, Vista Bella; sub 5882 CDT Villalba, sub 5971 T1-T2 Medtronic.

San Juan - calles Pesquería y Rimac en urb. Río Piedras Heights.

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Utuado - sector Laguna, bo. Caguana sector Jareales, Caguanas Los Morales, bo. Caguana centro, Caguana sector Las Vegas, residencial Comunidad Viví Abajo bo. Viví, bo. Ángeles-sector La Altura, bo. Ángeles Altura-sector Narváez, bo. Ángeles sector Alturas km. 0.7, bo. El Corcho Ángeles, bo. Ángeles sector La Línea, bo. Ángeles, sector El Corcho.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Ponce - avenida Constancia en urb. Villa del Carmen, calle Toledo en urb. Villa del Carmen.

Carolina - urb. Villa Fontana.

Requerido por cliente

Aguadilla - carr. 459 Esteves.

San Juan - calle O’Neill, Hato Rey.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Quebradillas - bo. Cocos, edu. escuela Segunda Unidad Luis Muñoz Rivera, sect. Los Chaves, sect. El Verde, urb. Dos Ceibas, urb. La Hacienda, urb. La Ceiba, urb. Santa Marina, sec. Fito Valle, Brisas de la Sabana, Arca de Noé, bo. Camuy Arriba, esc. Luis Felipe Rodríguez García, bo. Piedra Gorda, urb. Vista Calvario.

Caguas - carr. 183 R789 km 3.9 bo. Tomás de Castro II, bo. Tomás de Castro II, sector La Meseta calle Córdoba, urb. José Mercado calle George Washington.

Yabucoa - pr-901 casco urbano, urb. Villa Hilda, urb. Jardines de Yabucoa I, bo. Juan Martín, urb. Valle de Yabucoa, Yabucoa Plaza, bo. Camino Nuevo, sector El Negro, sector Maloja, sector El Cocal, sector El Guano, sector Los Colones y hotel Palmas de Lucía, urb. José M. Méndez, Walgreens, urb. Jardines de Yabucoa II, pr-901 y ave. Europa.

Nueva construcción

Florida - casco urbano pueblo Florida, urb. Estancias de Arroyo, parc. Arroyo, urb. Las Flores, parc. Yanes 3ra, 2da y 1era sección, sect. La Ceiba-Florida Adentro, parc. Selgas sect. La Charca, Estancias de Ceiba, Reparto La Ceiba.

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Dorado - playa Sardinera, urb. Costa de Oro, bo. Higuillar.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Barceloneta - La Boca, área de la playa.

Corozal - bo. Cibuco, Colinas de Corozal, urb. Silvya, sector El Mang, centro de convenciones, Tribunal de Corozal, carr. 818, Paseo Corozal, sector Los Colones, centro turístico, escuela Genaro, bo. Alturas de Cibuco, LCS Private School, urb. Los Próceres, planta de tratamiento Corozal, res. Alturas de Cibuco, bo. Cibuco sect. Los Torres, bo. Cienegueta, bo. Cibuco sector Los Puertos.

Guayama - pr-15 bo. Palmas Altas.

Jueves, 15 de octubre de 2026

Instalación de aparatos automatizados

Hatillo - bda. Clan, come. Plaza Hatillo, res. Residencial Agustín Ruiz Miranda, res. Residencial Óscar Colón Delgado, sect. casco urbano, urb. Brisas de Hatillo, urb. Estancias de Hatillo, urb. Extensión San Ramón, urb. Mar Azul, urb. San Ramón, urb. Villa del Carmen.

Remueve vegetación peligrosa

Cidra - bo. Monte Llano, sector Hacienda Madrigal.

Caguas - barrio Cañaboncito.

San Juan - urb. Venus Gardens y urb. Interamericana, sector El Hoyo, urb. Fairview, urb. Portal de los Pinos.

Utuado - bo. Caguana, carr. 111, bo. Salto Arriba.

Lajas - sectores: Olivares, parcelas Maguayo, finca Firmeza bo. Palmarejo, bo. París, bo. Llanos en carr. 101 y 306.

Reparación de puntos calientes

Cataño - sub 1879 Messer, sub 1880 Innova.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Cidra - urb. El Lago, pr-782 bo. Ceiba y parque Doble A, bo. Certenejas 1, urb. Campo Lago, sec. Laberinto, sec. San José, sec. La Paloma.

Río Grande - bo. Las Tres T, carr. 3 R-967 km-1 H-5 int.

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Guánica - bo. Arena, comunidad Arena, Reparto San Carlos, parcelas Nuevas y La Loma de Mercado.

Nueva construcción

Villalba - Higüero, Hatillo Viejo, Palmasola, Caonillas Abajo, Cerro Gordo.

San Juan - Montehiedra, KFC, Burger King, cuartel municipal Montehiedras.

Reparación y modernización de subestaciones

San Juan - condominios: Rincón Bay Villas, Vista del Mar y Sol; FGM. El Faro de Rincón, urb. Colinas de Ensenada.

Rincón - Rincón Shopping Center, comunidad Stella, condominios: Chalet del Mar, Coconut Court, El Delfín, Las Coronas, Los Almendros, Rincón Ocean Club 2, Sol y Playa, Stella Royal; escuelas: Jorge Ceda Crespo y Manuel González Melo; urbanizaciones: Acres de la Córcega, Villas de la Pradera, Vista Azul; condominios: Cerro Los Pobres, Villa Rincón Apartments; escuelas: Manuel García Pérez, Octavio Cumpiano; Residencia Santa Rosa; sectores: Korea, Lomas Los Gavilanes; urbanizaciones: Colinas Monte y Mar, urb. Jardines de Rincón; comunidad Stella; comunidades: Cerro Los Pobres, condominio Villa Rincón Apartments, urb. Sea Beach Colony.

Requerido por cliente

Lares - bo. Piletas, sec. Arroyo carr. 453.

San Juan - Viejo San Juan, calles Fortaleza, San Francisco, de la Cruz y Tetuán.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Arecibo - pr-724, barriada San Luis y ext. San Luis.

Utuado - urbanizaciones: Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar 1 y 2; comunidades: Islote, Vigía; condominios: Atlántica, Oceanía, Boam, Caracoles, Rincón Chiquito; sector Víbora.

Aibonito - barriada San Luis, calle Palestina.

Guayama - comunidad Aguas Limpias, Las Villas, Palma Sola, Los C Planta 1 bo. Aguas Limpias Afeitos, Guamaní Los Barros final, bo. Guamaní sector Las Cuevas, bo. Carite/sector Chino, bo. Carite Villas de Carite B1, Villa Serena No. 23, bo. Carite Villa Serena No. 26, bo. Carite Las Villas G 5, Villas de Carite.

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Viernes, 16 de octubre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - barriada San Luis, calle Palestina.

Remueve vegetación peligrosa

Villalba - casco urbano, calle Barceló.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Caguas - urb. Bairoa Park, calles: Parque del Condado, Parque del Rey, Parque del Rey y Parque de Las Delicias.

Requerido por cliente

Lares - bo. Piletas, sec. Arroyo carr. 453.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - urb. García, urb. García, Hato Abajo, Arecibo Pueblo.

Gurabo - bo. Masas II, pr-181 ramal pr-945 km 17.8 interior, sector Los Torres y Goyo Márquez.

San Lorenzo - bo. Hato, sectores Montañez y Delgado, Tomás de Castro 2/Los Cruz, bo. Quemado sector Los Cruces.

Sabana Grande - urb. Colinas Villa Rosa.

Sábado, 17 de octubre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Gurabo - bo. Masas 2, sector Goyo, carr. 181 km 17.8 int.

Río Grande - bo. Las Tres T, carr. 3 R-967 km-1 H-5 int.

Instalación de aparatos automatizados

Arroyo - área Parque de Pelota, cmpt. Villas de Punta Guilarte, cond. Arroyo Beach Resort, cond. Campo Mar, cond. Mar del Sur, cond. Villa de Punta Guilarte, cond. Villa Phi Delta, parc. Nuevas La Palma, parc. Viejas La Palma, sect. Acueducto, sect. Concordia, sect. México, sect. Obén, sect. Pastos Comunales, urb. Arroyo Village, urb. Belinda, urb. El Palmar 2, urb. El Portal de Ancones, urb. Estancias de Girasol, urb. Extensión Valles de Arroyo, urb. Reparto Bellomar, urb. Sunset Park, urb. Valles de Arroyo, urb. Vistas de Arroyo, urb. Las Violetas, urb. La Violeta, bda. Buenos Aires 2, bda. Singapur, edu. escuela Dolores González, hosp. Lafayette, urb. Brooklyn, urb. Extensión Jardines de Arroyo, urb. Jardines de Arroyo, urb. Jardines de Lafayette, urb. Quintas de Guásima, urb. Villas de Lafayett, cem. Cementerio Municipal de Arroyo, cmpt. Villas de Punta Guilarte, edu. escuela Enrique Huyke, edu. escuela José de Choudens, ind. Zona Industrial de Arroyo, res. Residencial Brisas de Arroyo, res. Residencial Isidro Cora, sect. Arizona, urb. Arroyo del Mar, urb. El Palmar, urb. La Riviera, urb. Mínima, urb. Miramar 1, urb. Miramar 2, urb. Miramar 3, urb. Sagrado Corazón, urb. San Antonio.

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Requerido por cliente

San Juan - urb. Monte Carlo.

Nueva construcción

San Juan - cond. Luna 256, cond. Luna 311, cond. Santa Bárbara 277, edu. Universidad Carlos Albizu, sect. Catedral, sect. San Francisco, comu. La Perla, sect. Ballajá, sect. Puerta de Tierra, sect. San Francisco, cond. Gambaro 315, cond. Rodríguez Font 365, cond. Solaria 307, cond. Tetuán 309, sect. San Francisco, cond. San Justo 205, igl. Parroquia San Francisco de Asís, sect. San Francisco, cond. Alfonso XIII, cond. Azulejos 159, cond. Barcelona, cond. Castillo del Sol 257, cond. Cruz 51, cond. Hostas del Sol 211, cond. La Catedral, cond. San Ildefonso 250, cond. Santa Cruz 200, cond. Sol 109, cond. Sol 250, cond. Sol 267, hosp. Dispensario Casa La Providencia, htl. La Terraza de San Juan, sect. Ballajá, sect. Catedral, sect. Mercado, sect. San Francisco, sect. Catedral, Viejo San Juan, cond. Parque de las Palomas, htl. Hotel El Convento, sect. Catedral, cond. Pilar Comercial 258, sect. Catedral, sect. San Francisco, cond. Plaza 152, sect. Catedral.

Domingo, 18 de octubre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - Arecibo Shopping Plaza, Reparto Martel, res. Bella Vista, urb. Arecibo Garden, Walgreens, Reparto Marqués, urb. San Juan.