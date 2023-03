Durante los 14 meses que duró el toque de queda por la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico, 1,205 personas fueron arrestadas y 3,889 fueron citadas a los tribunales por violar disposiciones de órdenes ejecutivas. Algunos casos se trataban de personas llevando comida a sus familiares o asegurándose que estuvieran bien en medio de un tiempo de mucha incertidumbre, de acuerdo a un informe de Kilómetro Cero.

Las cifras de personas detenidas y otros incidentes de violaciones a los derechos civiles fueron analizados por el equipo de la organización sin fines de lucro en su nuevo estudio “El fracaso no está en la sabana: lecciones de seguridad pública en tiempos de pandemia”, a tres años de la llegada del COVID-19 a Puerto Rico.

El director de Investigaciones de Kilómetro Cero, Luis Avilés, detalló las lecciones específicas que se desglosan en el documento: “es necesario anticipar las crisis, limitar la duración de las respuestas a una crisis, justificar todo cambio mientras dure, tener en consideración una perspectiva de género y reconocer la gravedad de que la Policía imprima su carácter punitivo”.

Durante la vigencia de la primera orden ejecutiva (OE-2020-023), se arrestaron 489 personas, un promedio de 31 por día por violar el toque de queda. Mientras, en la segunda orden ejecutiva (OE-2020-029) se arrestaron a 148, produciendo un promedio de 11 arrestos diarios. A partir de entonces, por el resto de la duración del toque de queda, el promedio nunca fue mayor de cinco personas.

“La Policía imprimió su carácter punitivo, y no es una cuestión solamente del policía a nivel individual. La propia institución facilita y promueve la impunidad. (…) Por qué en vez de arrestarlos, no los orientaban, porque al arrestarlos estaban promoviendo que ellos mismos se contagiaran”, señaló Avilés, al mencionar también que hubo muchos brotes dentro de la Uniformada.

“Ampliar las intervenciones de la Policía en un contexto como ese, para darle carta para que intervinieran con cualquier persona, eso no es lo que queremos de la Policía”, expresó la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez.

Los expertos evaluaron las medidas desde un marco conceptual de política pública, analizando más de una decena de órdenes ejecutivas. La investigación utilizó, como fuentes de información, documentos gubernamentales, informes de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico, notas de prensa, información de redes sociales y sobre 50 entrevistas a personas intervenidas por la Uniformada.

“El castigo no garantiza la seguridad pública. Se deben ampliar las razones por las cuales la Policía interviene con ciudadanos en medio de una emergencia”, insistió Avilés.

Falta de perspectiva de género

Con el conocimiento de su investigación previa, “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018″, Kilómetro Cero conocía que el 35% de los asesinatos de mujeres ocurren en la casa de la propia víctima o en la de sus familiares y conocidos.

Narváez señaló que el gobierno no pensó en los efectos que tendría el toque de queda en las mujeres víctimas de violencia doméstica. “Estaban 24/7 con sus agresores en sus casas”, denunció.

Mencionó las medidas de acción que tomaron otros países latinoamericanos, como Argentina que implantó el “Plan H”, que consistió en que el Estado utilizó hoteles o residencias estudiantiles, libres por la cuarentena, para proveer albergue a las víctimas.

“Un país no puede estar en una crisis permanente. Lo que se está es en un fracaso, y este informe parte de la premisa que, si no reflexionamos en los fracasos, vamos a seguir fracasando. (…) El problema es que, si no se reconoce el fracaso, se perpetúa y se agravan sus consecuencias”, dijo Avilés, expresidente de la Junta del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Protección del derecho a la protesta

El estadístico experto en salud pública indicó que el toque de queda fue utilizado como “excusa para reprimir las protestas y agravó la hostilidad ante los manifestantes”. El informe recoge los casos de Giovanni Roberto Cáez, coordinador de Comedores Sociales, que protestó el 1 de mayo del 2020 en la Milla de Oro por el acceso a comida; y Ricardo Santos, quien protestó, en julio de 2020, al exigir más controles en el aeropuerto para evitar la llegada al país de personas contagiadas con COVID-19.

“El derecho a la protesta está tan ligado a la democracia que quienes no protegen el derecho a la protesta no están protegiendo la democracia. Hubo dos protestas particulares que fueron perseguidas y ambas tenían una exigencia básica de salud pública”, abundó Avilés.

Además, la organización recomienda dar seguimiento a la rendición de cuentas de la Uniformada ya que “cuando se despejan las calles, se despejan potenciales testigos”. Durante el toque de queda, Kilómetro Cero documentó la muerte de Benjamín Omar Cotto, quien fue baleado cuatro veces, por la Policía Municipal de San Juan.

Cotto, quien era atleta universitario, se encontraba en el Viejo San Juan mientras había un toque de queda. “Ha pasado más de dos años, y la Policía no ha dado ninguna explicación”, denunció. Insistió en que la Policía no debe investigarse a sí misma, por lo que debe haber un cuerpo de supervisión civil independiente.

Herramienta de debate público

Ante la ausencia de análisis en la seguridad pública y la violencia de Estado en los informes internacionales, la organización entiende que el estudio es una contribución significativa para los debates públicos sobre la pandemia.

“Tenemos que reflexionar sobre nuestros fracasos para prepararnos mejor para una próxima crisis. Kilómetro Cero está sentando un precedente de cómo se tienen que pensar las lecciones de la pandemia”, apuntó Avilés.

El analista explicó que el 2019 fue un año de convulsión a nivel de la participación ciudadana en las protestas. Avilés entiende que podría haber provocado que los gobiernos aprovecharan las medidas de seguridad pública para controlar y minimizarlas. “Fue un año de protestas y, qué sucede, enseguida, cualquiera que tenga conocimiento en estos asuntos dice: ‘Ahora va a llegar la pandemia y van a tomar eso de excusa para aplacar todas esas protestas’”, explicó Avilés.

“Nos preocupaba mucho el retroceso que esto iba a tener en nuestra cultura democrática. Un país que está tan infante todavía en su cultura democrática, pues me cuestionaba cómo, después de más de un año de toque de queda por la pandemia, se retoma el poder ciudadano. Me parecía era un desafío bien grande y todavía estamos viendo las consecuencias”, apuntó Narváez.

Kilómetro Cero presentará el informe a la comunidad este martes en Pública, en Santurce.