Universidad del Sagrado Corazón busca atraer a nuevos estudiantes

La Universidad del Sagrado Corazón abrirá sus puertas durante tres fines de semana consecutivos a estudiantes interesados en completar allí sus estudios, una acción que, para la institución, será una oportunidad de darles a su visitantes una bienvenida adelantada a la vida universitaria.

Las Casas Abiertas 2026 se dividirán entre las escuelas que albergan los diversos programas académicos. El sábado 14 de febrero será el turno de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas, mientras que el 21 de febrero le toca a la Escuela de Comunicación Ferré Rangel. El sábado 28 de febrero será la Casa Abierta de la Escuela de Salud y Ciencias y la nueva Escuela de Negocios.

El director ejecutivo de Admisiones de Sagrado, Edwin A. Figueroa Narváez, indicó que se realizarán recorridos, presentaciones y exhibiciones interactivas para que los jóvenes conozcan los ofrecimientos de la institución académica.

“A los jóvenes, les hemos hecho demasiadas preguntas sobre qué quieren estudiar, o en qué quieren trabajar, y en Sagrado queremos hacerles una pregunta antes de eso. ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son esas pasiones que tú tienes?”, indicó.

PUBLICIDAD

“La clave para que puedas elegir algo que estudiar, que te haga feliz o que llegues a trabajar en algo donde seas un gran profesional, es comenzar con cuáles son tus pasiones. Sagrado quiere hacer esa pregunta y quiere ayudar a los jóvenes a descubrir las respuestas a esa pregunta. Creemos que la Casa Abierta va a ser ese espacio”, añadió.

El evento está principalmente dirigido a estudiantes de duodécimo grado y sus familias, pero también apuntan a recibir estudiantes desde noveno que estén descubriendo opciones para sus planes más allá de la escuela, indicó, por su parte, la principal oficial de Mercadeo y Admisiones, Joyce Martínez.

1 / 9 | Celebran 145 años de legado educativo en la Universidad del Sagrado Corazón. Hace 145 años, tres monjas de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús pisaron Puerto Rico, por primera vez, para dar comienzo a lo que es un sólido legado en la educación. - Suministrada 1 / 9 Celebran 145 años de legado educativo en la Universidad del Sagrado Corazón Hace 145 años, tres monjas de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús pisaron Puerto Rico, por primera vez, para dar comienzo a lo que es un sólido legado en la educación. Suministrada Compartir

Sagrado registró un aumento de 6% en estudiantes de nuevo ingreso para agosto de 2025, al compararlo con el año académico 2024, destacó Martínez. Este año, esperan continuar con la tendencia alcista.

“Queremos que cada miembro de la familia sea atendido según su particularidad. Así que los jóvenes van a recibir un recorrido donde van a hablar con los profesores, con los decanos y con otros estudiantes. Los padres van a ser atendidos con sus preocupaciones. Así que vamos a tener una charla para padres, donde se va a trabajar el tema de asistencia económica, seguridad, residencia, presupuesto… Todas esas preocupaciones que los papás tienen con referente a cuál es el cómo va a ser el futuro o el acompañamiento que mi hijo va a tener”, explicó Figueroa Narváez.

Sagrado cuenta con una matrícula de unos 5,500 estudiantes, según datos hasta agosto pasado.

El director de Admisiones sostuvo que uno de los atractivos para los estudiantes que aún cursan la escuela superior es el componente práctico del currículo de Sagrado, así como su servicio comunitario.

PUBLICIDAD

“Las familias van a poder saber que Sagrado tiene un proyecto académico único, que fue pensado para el Puerto Rico de hoy, para poder graduar profesionales para el Siglo 21. Los jóvenes van a aprender haciendo, así que al joven que se gradúa de Sagrado no le van a decir, ‘tú no tienes experiencia’ porque tú sí te vas a graduar con la experiencia real y práctica en tu disciplina”, señaló Figueroa.

Si los estudiantes llevan sus transcripciones de crédito de duodécimo grado –hasta diciembre– y los resultados de las pruebas de admisión universitaria, como College Board o SAT, funcionarios universitarios podrán determinar su elegibilidad en el momento y ayudarlos a completar los documentos necesarios.

Si no tienen los documentos, pueden completar la solicitud para que la universidad inicie el trámite de solicitarlos a la escuela de procedencia, indicó Martínez.

“Hay estudiantes que pueden recibir una admisión automática y ese mismo día hasta le hacemos su matrícula. Si no tienen una admisión automática, pues, empezarán por un proceso de evaluación alternativo. Igualmente, tenemos programas que van a estar evaluando portafolios y audiciones. Así que el 14, si el estudiante está apasionado por el teatro, la danza, la música, el diseño, la fotografía, la animación, va a recibir una orientación de cuál es ese portafolio o esa audición que pueden hacer para ser evaluado”, expuso Figueroa.

Las Casas Abiertas iniciarán a las 7:30 a.m., señaló Figueroa. El llamado es a que las familias lleguen entre 7:30 a.m. y 9:30 a.m. para que puedan aprovechar las actividades que han sido planeadas, indicó.

PUBLICIDAD

“Igualmente, aquellas familias que no les dé tiempo a registrarse, estamos dispuestos a recibirlas. Queremos que puedan llegar, que conozcan nuestro proyecto académico. Aquellas que se puedan registrar, que se registren, el que no le dé break, el mismo día por la mañana que llegue”, exhortó Figueroa.