Universidad Interamericana prohíbe las “batallas de aura” en su recinto de San Germán

El recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico prohibió las llamadas “batallas de aura”, el “farmeo de aura” y otras actividades similares dentro de sus instalaciones cuando no hayan sido previamente evaluadas y autorizadas por la institución.

La determinación fue notificada a la comunidad universitaria ante lo que la institución describió como un incremento en este tipo de dinámicas, que han sido convocadas y realizadas de manera espontánea en espacios universitarios.

“El Recinto de San Germán (...) tiene el firme compromiso de promover un ambiente universitario fundamentado en el respeto, la dignidad humana, la responsabilidad, la sana convivencia, la seguridad y el desarrollo integral de nuestros estudiantes mediante valores cristianos ecuménicos”, indicó el recinto en una comunicación dirigida a estudiantes y personal.

“Es necesario reiterar que este tipo de conducta no representa la cultura, los valores ni los postulados que promueve nuestra Universidad”, agregó la institución.

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La medida se produce en momentos en que han circulado en redes sociales videos de una de estas denominadas “batallas de aura” realizada por estudiantes, en los que se observan bailes y movimientos asociados con la tendencia, así como, en algunos momentos, poses y movimientos de carácter sugerente y bailes como el “perreo”.

La Universidad no hizo referencia específica a esos videos en su comunicación ni atribuyó a ese episodio la determinación anunciada.

“Nuestras instalaciones son espacios destinados al aprendizaje, la convivencia respetuosa y el desarrollo de actividades académicas, administrativas y estudiantiles. Por consiguiente, no deben utilizarse para dinámicas que puedan comprometer la seguridad y la integridad de las personas, afectar su dignidad, alterar el orden institucional o interferir con las labores académicas y administrativas”, lee el comunicado.

La prohibición aplica independientemente de que las actividades sean organizadas espontáneamente o convocadas a través de las redes sociales.

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” se popularizó recientemente en redes sociales para describir acciones o comportamientos mediante los cuales una persona busca proyectar seguridad, carisma, estilo o una presencia que resulte atractiva ante los demás, según un reportaje de La Prensa Gráfica/GDA.

El concepto toma la palabra “farmear” del lenguaje de los videojuegos, donde se utiliza para referirse a la repetición de determinadas acciones con el propósito de acumular recursos, puntos o experiencia. Al combinarse con “aura”, el término alude informalmente a “acumular” presencia, atractivo o prestigio social mediante gestos, actitudes o actuaciones.