NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vigentes por tres meses más las órdenes de emergencia del Departamento de Energía para el sistema eléctrico en Puerto Rico

La declaración original se decretó en mayo del año pasado

11 de febrero de 2026 - 11:39 AM

Las declaraciones de emergencia abarcan las plantas de generación eléctrica. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) extendió, por tres meses adicionales, las dos órdenes de emergencia que aplican a la flota de generación y las líneas de transmisión eléctrica en Puerto Rico.

En síntesis, las declaraciones, emitidas originalmente en mayo de 2025, confieren autorización para ejecutar trabajos críticos que preserven la capacidad de generación disponible y para agilizar labores de manejo de vegetación en el sistema de transmisión que eviten interrupciones de servicio.

Los decretos se habían extendido, por 90 días, en agosto y noviembre de 2025.

“El DOE continuará modernizando la red eléctrica de Puerto Rico para garantizar que la isla logre resiliencia y confiabilidad a largo plazo. Renovar estas órdenes garantiza que se continúen llevando a cabo obras críticas, se aborden los desafíos urgentes de confiabilidad y que la red eléctrica de Puerto Rico esté preparada para resistir el alza en la demanda energética. Gracias al presidente (Donald) Trump, estos esfuerzos están generando un progreso real y duradero para Puerto Rico”, afirmó este miércoles, en un comunicado de prensa, el secretario del DOE, Chris Wright, tras renovar las directrices tarde el martes.

De acuerdo con el DOE, las órdenes, emitidas bajo la sección 202 (c) de la Ley Federal de Energía, han facilitado la restauración de hasta 820 megavatios de capacidad en la flota de generación que Genera PR administra, y han prevenido la paralización del servicio en unidades ante deficiencias en el servicio de agua, que de ordinario se requiere inyectar como mecanismo de control de emisiones contaminantes.

Las órdenes, puntualiza el parte de prensa, también atienden problemas de manejo de vegetación cerca de líneas de transmisión de alto voltaje –en manos de LUMA Energy–, toda vez que la caída de ramas o arbustos ante eventos de tormentas o fuertes vientos pueden dañar el cableado, causando apagones y fuegos forestales.

“Las órdenes de emergencia 202(c) del DOE han sido fundamentales para prevenir los apagones masivos que se pronosticaba enfrentaríamos en Puerto Rico, permitiéndonos aumentar nuestra capacidad de generación de carga base y llevar a cabo medidas de estabilización de la red. Extender las órdenes es necesario para seguir avanzando, y agradezco al presidente Trump y al secretario Wright por su firme compromiso con garantizar que la isla cuente con un suministro de energía asequible y confiable”, expresó, por su parte, la gobernadora Jenniffer González.

