La gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó este martes al Departamento de Justicia que presente ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (OPFEI) los referidos que dejó listos la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, en contra de ella y otras figuras.

“La secretaria de Justicia tiene mis instrucciones de que le envíe ese referido, si cumple con todos los requisitos de ley, al FEI. No tengo miedo. El FEI, sabemos la trayectoria que ha tenido, pero yo no tengo temor porque yo siempre he obrado con conformidad de la ley”, estableció la mandataria en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Aunque los referidos se supone que se entregaran ayer al PFEI, la designada secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos Vargas solicitó su devolución a la agencia con el propósito de “volver a evaluarlos”. La gobernadora negó que haya llamado a la funcionaria para que detuviera la entrega.

Vázquez Garced aseguró que la destitución de Longo Quiñones fue provocada por una supuesta intervención indebida de la exfuncionaria en una investigación federal por supuesto fraude en el programa de Medicaid de 2014 a 2019.

Precisó que la exsecretaria estaba inhibida de trabajar sobre la pesquisa debido a que la investigación comprende del periodo en que su madre, Concepción Quiñones de Longo, trabajó como subsecretaria del Departamento de Salud.

“La razón por la que se le retira la confianza es por intervenir indebidamente en una en una investigación fedederal relacionada con el Departamento de Salud a cargo de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos sobre fraude en el Medicaid”, resaltó.

Ante eso, la gobernadora negó que el despido estuviera relacionado con el referido ante el Panel sobre el Fiscal Independiente (PFEI) y que tiene que ver con el manejo de suministros en el suroeste del país tras los terremotos de enero.

“Nunca se me notificó de ninguna investigación en mi contra, la petición de renuncia no se debió a ninguna investigación que estuviera en curso en el Departamento de Justicia”, dijo.

Describió que la renuncia de Longo Quiñones fue solicitada a eso de las 2:10 p.m. del viernes pasado, pero que Longo Quiñones no presentó su dimisión hasta las 6:00 p.m.

“La carta era para estar en la cara a las 3:00 (entregada en Fortaleza). No contestó más el teléfono. La secretaria no apareció más. En horas de la noche llega la carta de renuncia. Qué se hizo durante todo ese tiempo, ella lo sabrá”, dijo Vázquez Garced sugeriendo que en esas horas se redactaron los informes en su contra.

Habla Longo Quiñones

Mientras la gobernadora ofrecía su conferencia de prensa, Longo Quiñones emitió un comunicado de prensa en el que sostuvo que la OPFEI tenía conocimiento de la investigación contra funcionarios de La Fortaleza desde marzo.

“En el mes de enero, se comenzó una investigación con respecto al manejo de los suministros de ADSEF, bajo el caso 2020-31-102-00007. Luego de evaluar preliminarmente el mismo, el 11 de marzo del 2020 se notificó al OPFEI que la gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación. Durante marzo, abril y mayo, los fiscales de la División de Integridad Pública entrevistaron a testigos, revisaron prueba y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio, se me presentó un informe, el cual discutimos y revisamos”, sostuvo a través de unas declaraciones escritas publicadas por su abogada, la licenciada Mayra López Mulero.

Indicó que había solicitado inhibirse de la pesquisa, pero que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) determinó que no tenía que hacerlo debido a que la investigación no involucraba al Departamento de Salud, agencia en la que trabajaba su madre.

Longo Quiñonez añadió que una vez completó el informe, lo dejó listo para la firma de la nueva jefa de Justicia.

“El proceso de preparar un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente es uno complejo, requiere el envió de un informe, la evidencia que apoya el mismo. Una vez la Secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismo se radican. Yo dejé los documentos firmados, para que mi sucesora siguiera su curso de acción”, sostuvo.