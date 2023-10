Por alrededor de ocho años, los residentes de los barrios Palmarejo y Cuyón, en Coamo, han esperado que se termine el proyecto de construcción de una nueva línea de distribución que traería estabilidad a su servicio de energía eléctrica, que, según el alcalde de ese ayuntamiento, “ya no da más”.

El primer mandatario municipal, Juan Carlos García Padilla, asegura que, en esos barrios, la luz se va casi todos los días al realizar las actividades más simples.

“Eso es todas las tardes, especialmente cuando la gente llega de trabajar y empieza el consumo. No pueden prender el microondas, abanicos, se dañan enseres. Y no es justo, no es justo. Llevan mucho tiempo”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.

Según García Padilla, la construcción de la línea comenzó en el 2015 a manos de un contratista privado que estaba interesado en construir una urbanización. En ese momento, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tenía control del sistema eléctrico del país. No obstante, ese proyecto nunca se terminó y, con la llegada de LUMA Energy, los esfuerzos no se retomaron.

“Lo que hay que hacer es construir una línea nueva de 13,000 porque la que entra de 4,800 ya no da. No hay manera. Yo prendo el parque de pelota de la comunidad y ahí no hay quien prenda una estufa ni un microondas… Es una línea simple y sencilla. Es por el desvío 138, se empezó a construir, hay postes puestos. Yo no creo que sea compleja, puede estar en seis meses lista porque es una línea sencilla, es campo abierto porque es un expreso y es bien fácil construir”, apuntó el mandatario municipal.

García Padilla reveló que ha podido conversar con el presidente de LUMA, Juan Saca, y que le ha informado sobre la situación, detallando que el ejecutivo de la empresa privada “tomó conocimiento” y que aseguró que trabajaron en mejoras y balances para la distribución de la luz en los sectores más afectados de ese pueblo.

“Tengo que ser justo, [empleados de LUMA] sí han ido, sí han cambiado capacitadores, han despejado líneas, han cambiado los transformadores… ellos han hecho sus ajustes, pero no da más”, expresó García Padilla, aludiendo a que necesitan que se termine toda la construcción de la línea para optimizar el servicio a los ciudadanos.

Por su parte, LUMA Energy expresó, a través de declaraciones escritas, que la situación en Coamo lleva ocurriendo desde el 2006 y que buscan “resolver los problemas provocados por los trabajos incompletos” previo a su llegada, en 2021.

“Hemos estado en comunicación con el alcalde de Coamo mientras nuestro personal sigue llevando a cabo mejoras planificadas para mejorar la confiabilidad del sistema en la zona. Algunas de estas mejoras son reparaciones en las subestaciones y el reemplazo de interruptores y disyuntores. También se están instalando reguladores para resolver los problemas provocados por los trabajos incompletos que se hicieron antes de LUMA”, comentó la empresa, aunque no detalló cuándo podrían culminar las labores en la zona.