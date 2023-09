Una empleado del consorcio LUMA Energy, compañía a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, murió el sábado bajo circunstancias que son investigadas por el Negociado de la Policía en un incidente registrado en el barrio Palmas en Cataño.

De acuerdo con un informe de novedades del Negociado de la Policía, el “incidente desgraciado” ocurrió frente al negocio Aby’s Pizza.

“Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, fueron notificados que un hombre, el cual era empleado de la compañía LUMA, había muerto luego de recibir una descarga eléctrica”, reza el comunicado.

De momento, no se informó la identidad del perjudicado.

Sin embargo, Hugo Sorrentini, director de Medios y de Estrategias de Marca Digital de LUMA Energy, indicó a El Nuevo Día que el empleado, a quien no identificó, no falleció por una descarga eléctrica.

“Aunque el reporte de la Policía dice que (el empleado) fue electrocuado, realmente no fue así. No fue una falla eléctrica y no tiene nada que ver con el trabajo que realizaba. Es un empleado de 37 años que trabajaba, en el momento, en un taller de mecánica que tenemos en Cataño. Él se sintió mal, aparentemente tuvo un percance de salud, se le administró CPR en la escena al tiempo que se llamó a los paramédicos. Hasta donde entendemos, todo esto fue resultado de un percance de salud y no tiene nada que ver con el trabajo que hacía ni hubo tal cosa como un contacto eléctrico”, resaltó Sorrentini vía telefónica.

Sorrentini añadió que el empleado comenzó con LUMA Energy en el 2022 como mecánico y que estaba entrenando para ser técnico de subestación.

“(Al momento de ocurrir el incidente) No estaba trabajando en nada relacionado a eso o, por lo menos, el trabajo que estaba realizando en esa área no tuvo nada que ver con el lamentable suceso”

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón asumió la pesquisa de este incidente.