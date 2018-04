El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el sábado una resolución rusa que pedía condenar la "agresión" de Estados Unidos y sus aliados contra Siria.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia lanzaron ataques aéreos contra sitios sirios donde presuntamente se fabricaron armas químicas después de obtener "pruebas" de que el fin de semana pasado se usó gas venenoso contra civiles en Douma. Rusia y Siria llaman al ataque de ser una invención de Occidente.

Solo tres países -Rusia, China y Bolivia- votaron a favor de la resolución al final de una reunión de emergencia del consejo de 15 miembros convocada por Rusia horas antes. Ocho países votaron en contra y tres se abstuvieron.

Una resolución necesita al menos 9 votos a favor para ser aprobada.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Suecia, Kuwait, Polonia y Costa de Marfil votaron en contra de la resolución rusa. Cuatro países se abstuvieron: Etiopía, Kazajstán, Guinea Ecuatorial y Perú.

La votación reflejó las profundas divisiones en el organismo más poderoso de la ONU, que ha quedado paralizado al tratar el conflicto sirio de siete años y el uso de armas químicas en el país.

🌄Así quedó Siria tras el bombardeo de Estados Unidos Full screen El viernes en la noche, el presidente Donald Trump informó que, junto a sus aliados, Francia y Reino Unido, ordenó un ataque con misiles en Damasco. (The Associated Press) Las imágenes que han comenzado a difundirse presentan edificios destruidos como el Centro de Investigación Científica sirio. (The Associated Press) Posterior al ataque, el Pentágono aseguró que "atacaron el corazón del programa de armas químicas sirio". (The Associated Press) La ofensiva basada en un presunto uso de armas químicas por parte de Siria, ha generado un debate sobre si se justifica o no. (The Associated Press) Por un lado, el Pentágono asegura que tiene pruebas suficientes sobre el uso de armas químicas. Mientras, Rusia lo niega y condena el ataque. (The Associated Press) El ataque sobre Siria fue respaldado por la Unión Europea, Alemania e Israel, entre otros. (The Associated Press) Según el Pentágono, ninguno de los misiles fue desviado por fuerzas armadas de Siria, mientras Rusia dice que lograron interceptar decenas de estos. (The Associated Press) "El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas", dijo Trump en su alocución a la nación estadounidense. (The Associated Press) El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas. (The Associated Press) Decenas de jordanos y sirios protestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Ammán tras la ofensiva. (The Associated Press) Llamaron a una "denuncia árabe colectiva", pues, según los manifestantes, "el ataque va en contra de cada ciudadano árabe", informó EFE. (The Associated Press) Los participantes coreaban consignas acusando a las tres potencias occidentales de "lanzar una agresión contra Siria en violación a la ley internacional". (The Associated Press) Ciertas comunidades jordanas, principalmente de izquierdas y seguidores del partido panárabe Baaz y comunistas, todavía apoyan al Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad. (The Associated Press)

El embajador de Estados Unidos, Nikki Haley, dijo al consejo que "hay información clara que demuestra la culpabilidad de Assad". Indicó que el presidente Donald Trump le dijo el sábado por la mañana que si el régimen sirio usa nuevamente gas venenoso, Estados Unidos está preparado y listo para atacar nuevamente.

Por si parte, el embajador ruso U.N. Vassily Nebenzia dijo después de la votación que la reunión confirmó que Estados Unidos y sus aliados "continúan colocando la política y la diplomacia internacionales en el ámbito de la creación de mitos; mitos inventados en Londres, París y Washington". También acusó a los aliados de violar la Carta de los Estados Unidos y el derecho internacional.