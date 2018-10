Las autoridades de Indonesia han dado por terminada la búsqueda de víctimas por el terremoto y posterior tsunami que causaron al menos 2,075 muertos hace dos semanas en el norte de la isla de Célebes, visitada este viernes por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Más del 75% de las víctimas mortales se registraron en la ciudad de Palu, uno de los lugares supervisados por Guterres, quien estuvo acompañado por el vicepresidente indonesio, Jusuf Kalla, en la zona, donde se cree que puede haber hasta 5,000 desaparecidos bajo los escombros.

Here in Palu,I saw first-hand the destruction caused by the recent earthquake and tsunami. To the many people I saw and spoke to: your strength and resilience are remarkable. The U.N. is with you to support government-led rescue and relief efforts. pic.twitter.com/SbLRZAZ764