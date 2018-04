Al menos 27 personas, entre ellas 23 menores, murieron este lunes cuando la guagua escolar en la que viajaban cayó por un barranco en un área montañosa en el norte de India. El vehículo que los transportaba se salió de una carretera y se precipitó por un barranco en las faldas del Himalaya, informaron las autoridades locales.

Relacionados: Nueve personas fallecieron en un accidente de tránsito en Ecuador Al menos 49 muertos deja un accidente aéreo en un aeropuerto de Nepal

El funcionario policial Sunil Kumar informó que las investigaciones indican que el conductor del autobús iba acelerando y perdió el control en el borde del precipicio, lo que hizo que el transporte cayera unos 200 pies cuesta abajo.

El accidente ocurrió hacia a las 3:30 p.m. hora loca (6:00 a.m en Puerto Rico) en un puerto de montaña del distrito de Kangra, situado en la región himalaya de Himachal Pradesh (a unas 300 millas de Nueva Delhi), según el jefe de la Policía local Sunil Kumar.

También fallecieron el conductor del autobús, en el que viajaban 38 personas, dos profesores y una mujer que todavía no ha sido identificada, indicó el agente, quien precisó que la operación de rescate había finalizado.

Las carreteras en India, particularmente en las zonas montañosas, son conocidas por tener profundas grietas, conductores imprudentes y, con bastante frecuencia, faltan barreras de contención. Los accidentes trágicos son comunes.

“Estoy profundamente angustiado por la pérdida de vidas”, dijo en un tuit el primer ministro Narendra Modi. “Mis oraciones y solidaridad están con aquellos que perdieron a sus seres queridos”.

I am deeply anguished by the loss of lives due to a bus accident in Kangra, Himachal Pradesh. My prayers and solidarity with those who lost their near and dear ones in the accident: PM @narendramodi