Un hombre armado ha abierto fuego contra una multitud que se encontraba en el centro de la ciudad de Malmo celebrando la victoria de la selección nacional contra Corea del Sur en el Mundial Rusia 2018.

Testigos aseguran que se escucharon al menos 15 disparos. Se informa de que hay al menos 5 heridos como resultado del tiroteo.

La Policía ha respondido al incidente y un helicóptero sobrevuela actualmente el lugar de los hechos.

"Alguien o algunos han disparado supuestamente desde un coche o un sitio fijo contra personas que estaban fuera del cibercafé", declaró a la agencia sueca TT Thomas Paulsson, portavoz policial.

La policía no ha querido revelar la identidad de los heridos, pero ha descartado que haya motivos para la alarma.

El diario Aftonbladet citó a testigos que dijeron que escucharon entre 15 y 20 disparos. El testigo Jonatan Burhoff dijo al medio que "vio a personas heridas que eran llevadas en automóviles de particulares hacia algún hospital".

A #gunman wounded 5 people near the #Malmö police station. witnesses. man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team. #Sweden pic.twitter.com/VlVmTR1tPI