Afganistán inicia su quinto año bajo el régimen talibán

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en 2021 por segunda vez. Desde entonces, los antiguos insurgentes han consolidado su control del poder, han excluido a las mujeres y las niñas de la vida pública, han reprimido la disidencia interna y a los opositores externos, y han obtenido el reconocimiento de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, como gobierno oficial del país.

Los talibanes gobiernan por decreto, pero los afganos tienen aspiraciones y necesidades que no pueden satisfacerse mediante edictos e ideología.

El cambio climático, el aumento de la población y los drásticos recortes de la ayuda exterior pondrán a prueba la capacidad de los talibanes para dirigir y no solo para gobernar.

Estas son cinco cosas que debe saber sobre los talibanes al comenzar su quinto año en el poder:

El líder supremo ha consolidado su legado. Hibatullah Akhundzada, con sede en Kandahar, ha dirigido a los talibanes desde la insurgencia hasta la autoridad desde su nombramiento en 2016. Pero la transición y el estatus son periféricos a lo que ha querido durante los últimos 20 años: establecer un sistema islámico.

Un elemento central de esta visión fue su ratificación el año pasado de la Ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que codifica muchos aspectos de la vida afgana, incluyendo con quién puede uno trabar amistad.

En junio, Akhundzada dijo que los talibanes habían luchado y se habían sacrificado por la aplicación de la ley islámica. Era obligatorio seguir las órdenes y directivas de los dirigentes, añadió, y todos debían actuar dentro de los límites de esta obediencia.

Sus partidarios hacen hincapié en su superior autoridad religiosa para emitir decretos. El ministro de Educación Superior fue un paso más allá en abril, equiparando las críticas a Akhundzada con la blasfemia y diciendo que la obediencia a él era una orden divina.

‘Él (el líder) decide lo que se mueve y lo que no se mueve, lo que ocurre y lo que no ocurre’, dijo Ibraheem Bahiss, analista principal del programa para Asia del Crisis Group.

Las diferencias internas de los talibanes están profundamente enterradas. Hubo sectores dentro de los talibanes que inicialmente abogaron por levantar las prohibiciones a las mujeres y las niñas, o al menos modificarlas, para permitir una mayor participación global y financiera. Sin embargo, Akhundzada y su círculo resistieron tales presiones, y el gobierno talibán ha salido de su aislamiento para desarrollar lazos diplomáticos y recaudar varios miles de millones de dólares cada año en ingresos fiscales para mantener las luces encendidas.

Los que tienen el poder, como el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, se han visto debilitados. Desde noviembre, Akhundzada ha tenido el control directo de las armas y el equipo militar de Afganistán, dejando de lado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, dirigido por el Mullah Mohammad Yaqoob, cuyo padre fundó los talibanes.

Haqqani, cuyo tío murió en un atentado suicida de alto perfil el pasado diciembre, solía criticar a los dirigentes. Ya no. Haqqani, que dirige una poderosa red propia, no puede iniciar una pelea con la facción de Kandahar y ganar.

El adjunto político Sher Abbas Stanikzai reprendió a Akhundzada en enero, afirmando que las prohibiciones de educación no tenían base en la ley islámica, o Sharia. Poco después salió de Afganistán y permanece fuera del país. Niega las informaciones de que huyera o se enfrentara a la detención si se hubiera quedado.

Akhundzada ha puesto la ley islámica en el centro de su liderazgo, al tiempo que ha puesto su liderazgo en el centro de su aplicación.

‘Se ha hecho indispensable, y todo el movimiento está en deuda con él’, dijo Bahiss.

No hay señales de cambio para las mujeres y las niñas afganas. El reconocimiento de Rusia a los talibanes envía un mensaje ‘profundamente preocupante’, dijo Zahra Nader, redactora jefe de la redacción de noticias afgana dirigida por mujeres Zan Times. ‘Les dice a los talibanes que pueden seguir reprimiendo los derechos de las mujeres y cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos sin enfrentarse a las consecuencias. Están siendo recompensados por ello. Esta medida es una bofetada para las mujeres afganas’.

Existe oposición a las políticas de los talibanes, pero la gente tiene miedo porque no existe una alternativa poderosa, dijo. Los talibanes ‘tomaron el país por la fuerza y mantuvieron el control’ mediante la violencia. Las mujeres salieron a las calles de Afganistán en señal de protesta tras la toma del poder, pero se encontraron con represalias.

‘La ausencia de protestas visibles no debe confundirse con la aceptación’, dijo Nader. ‘Refleja los riesgos extremos a los que se enfrenta la gente por la disidencia. La resistencia sigue ahí, silenciosa, privada y latente, pero la expresión pública ha sido aplastada por el miedo y la fuerza’.

Los talibanes insisten en que los derechos de las mujeres están protegidos. Nader dice que, aunque hay ‘poca fe’ en que los gobernantes del país cambien sus políticas, las mujeres se están preparando ‘emocional e intelectualmente’ para un futuro más allá de los talibanes.

‘Esa esperanza, de que esta brutalidad no dure para siempre, es lo que las mantiene en marcha. Estas mujeres no creen que el régimen vaya a cambiar su postura sobre los derechos de las mujeres’.

Los lazos regionales son transaccionales. No es la confianza ni los valores compartidos lo que define las relaciones de los talibanes.

Afganistán limita con seis países, muchos de los cuales son socios comerciales y también se resisten a ser aleccionados por Occidente sobre derechos y libertades. El país sin salida al mar de Afganistán está situado entre Oriente Medio, Asia Central y Asia Meridional, lo que lo convierte en un lugar estratégico para las naciones ricas en energía y hambrientas de energía.

Las relaciones bilaterales de los talibanes se basan en un terreno común: fronteras, agua, tránsito y seguridad. La retórica antimigrante, especialmente en Europa, podría aumentar el compromiso diplomático a medida que los partidos políticos de Occidente buscan aplacar a sus partidarios.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en el Reino Unido, dijo que las interacciones diplomáticas más amplias de los talibanes estaban erosionando el enfoque de ‘no reconocimiento’ de Occidente e introduciendo una ‘normalización progresiva’.

Los talibanes se sienten cómodos en la región y han encontrado una forma aceptable de operar, mientras que la región se ha adaptado a su presencia.

‘Lo que hemos visto en los últimos cuatro años no es una presión real (sobre los talibanes), sino más bien una normalización y un apaciguamiento’, dijo Nader. ‘Para los que observamos desde dentro y desde fuera de Afganistán, esto no es solo político, es personal. Es doloroso. Confirma nuestro temor de que el sufrimiento de las mujeres afganas esté siendo dejado de lado en favor de los intereses políticos’.

La verdadera prueba para los talibanes está aún por llegar. Hasta abril, Estados Unidos era el mayor donante de Afganistán, donde más de la mitad de la población depende de la ayuda para sobrevivir. Pero puso fin a esta ayuda de emergencia debido a la preocupación de que los talibanes se estuvieran beneficiando de dicha ayuda.

Miles de afganos, incluidas mujeres, perderán sus puestos de trabajo a medida que las organizaciones no gubernamentales y los organismos reduzcan su trabajo o cierren. La pérdida de puestos de trabajo, contratos y la reducción de la huella humanitaria también equivalen a una pérdida de ingresos para los talibanes.

Un organismo de la ONU dijo que existían ‘riesgos para la reputación y la seguridad del personal’ cuando los organismos humanitarios se veían obligados a suspender las operaciones debido a la reducción de la financiación, lo que provocaba agravios entre las comunidades, o después de que los socios no pudieran pagar a los proveedores o completar los contratos. Los responsables de la ayuda advierten de que la frustración y el aumento de las tensiones desencadenarán una violencia espontánea a medida que la gente compita por los recursos y los servicios.

Los recortes coinciden con las expulsiones masivas de afganos de los países vecinos, lo que aumenta la población y las filas de los desempleados, al tiempo que detiene el flujo de remesas internas. La Organización Mundial de la Salud estima que la población aumentará un 85%, hasta los 76.88 millones en 2050. Afganistán necesita dar a la gente comida, refugio y oportunidades económicas.

Thomas Ruttig, de la Red de Analistas de Afganistán, recordó haber conocido a una figura destacada de los talibanes en una oficina ‘completamente deteriorada’ a finales de la década de 1990. El combatiente talibán le dijo que podían vivir en esas circunstancias, pero los extranjeros no.

‘Lo que también dicen es que los afganos pueden vivir en esas circunstancias, lo cual, hasta cierto punto, es cierto’, dijo Ruttig. ‘Se vieron obligados a vivir en esas circunstancias y han aprendido a sobrellevarlas’. Ahora sus medios de subsistencia -casas, tierras y algunos ahorros- han desaparecido.

Los talibanes daban por sentado que ganaron la guerra con la ayuda de Alá y de la población, explicó. Añadió que, aunque los talibanes eran un reflejo de las ambiciones de los afganos, debían abrirse y escuchar las preocupaciones de la gente.

‘Pero saben que cuanto más se abren, más se les cuestiona y más se socava su gobierno’.