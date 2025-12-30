Al menos 25 miembros del Estado Islámico han sido capturados o asesinados por Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos aseguró este martes haber matado o capturado a al menos 25 agentes del Estado Islámico (EI) en Siria en una serie de operaciones realizadas en la última semana que suponen una continuación del ataque del pasado 19 de diciembre en represalia por una emboscada que acabó con la vida de tres estadounidenses.

“El Comando Central de Estados Unidos y sus socios en Siria mataron al menos a siete miembros del EI y capturaron al resto durante 11 misiones realizadas entre el 20 y el 29 de diciembre. Las operaciones también permitieron la eliminación de cuatro depósitos de armas del EI”, informó el mencionado comando en un comunicado.

El pasado 19 de diciembre, las fuerzas de Estados Unidos anunciaron un “ataque a gran escala” contra objetivos del EI en Siria en respuesta a la emboscada que el grupo perpetró el día 13 y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.

En esa campaña, bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón, tropas de Estados Unidos y Jordania destruyeron unos 70 presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, según detalla el comunicado difundido hoy.

El Comando aseguró que los ataques han logrado destruir infraestructura y armas del EI en el centro de Siria.

“Mantenemos nuestro firme compromiso de trabajar con nuestros socios regionales para erradicar la amenaza que el EI representa para la seguridad de Estados Unidos y de la región”, declaró el almirante Brad Cooper.