9 de septiembre de 2025
78°nubes rotas
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos 8 muertos y 45 heridos en choque entre ferrocarril y autobús en el centro de México

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, en el Estado de México

9 de septiembre de 2025 - 10:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, donde un tren de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), una de las mayores empresas del sector, impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata (Ramses Mercado Valdes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron heridas en un choque entre un ferrocarril privado y un autobús de pasajeros en el centro de México, informaron el lunes autoridades estatales.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, donde un tren de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), una de las mayores empresas del sector, impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, informó Protección Civil estatal en su cuenta de X.

En un video difundido en redes sociales —aún no confirmado por las autoridades— se observa el momento en que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando éste cruzaba la vía.

Al lamentar el hecho, CPKC expresó en un comunicado que se encuentra en el lugar del accidente colaborando con las autoridades para aportar toda la información necesaria para el peritaje. Asimismo, hizo un llamado a la población a respetar las señales viales y cumplir con la orden de alto en los cruces ferroviarios para evitar accidentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué causó el choque, que permanece bajo investigación.

En agosto se registró otro accidente similar, cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese incidente murieron seis personas.

Tags
Breaking NewsMéxico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
